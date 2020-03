Willy Bárcenas se convierte en el altavoz de los presos y su dramática situación con el coronavirus

Willy Bárcenas, hijo de Luis Bárcenas, se ha convertido en altavoz no solo de su padre, sino de muchos presos... El cantante de 'Taburete' se siente realmente indignado ¿con la situación que está viviendo su padre? Pues no, no se siente indignado con la situación de su padre solamente: "No es con mi padre ni con los presos como mi padre, sino de los presos en general. Hay un abandono absoluto de los presos y de los funcionarios porque no se están tomando medidas y es una situación peligrosa", clama alto y claro desde el programa de Susana Grisso, 'Espejo Público'.

Willy Bárcenas, hijo de Luis Bárcenas, se ha convertido en altavoz no solo de su padre, sino de muchos presos... El cantante de 'Taburete' se siente realmente indignado ¿con la situación que está viviendo su padre? Pues no, no se siente indignado con la situación de su padre solamente: "No es con mi padre ni con los presos como mi padre, sino de los presos en general. Hay un abandono absoluto de los presos y de los funcionarios porque no se están tomando medidas y es una situación peligrosa", clama alto y claro desde el programa de Susana Grisso, 'Espejo Público'. Y continua: "No se ha tomado ninguna medida". Bárcenas, los familiares de los presos y los funcionarios están preocupados. Bárcenas denuncia: "No hay ninguna mascarilla, ni geles, ni se guarda la distancia de seguridad". De hecho, la situación se agrava por momentos ya que, por ejemplo, en la prisión donde está su padre han destinado el módulo número 12 para los infectados o posibles infectados por lo que se han perdido las medidas de seguridad: "Se ha triplicado de 50 a 150, y no se tiene ningún tipo de control". El propio Grande Marlaska confirmaba este pasado martes 25 de marzo que había tres infectados ya. Willy Bárcenas, honesto, no está tan preocupado porque su padre sea alguien de riesgo. El hijo del conocido empresario, cuenta sí que ha tenido varios episodios de tener que ir al hospital por alergias y que tiene algún problema por tensión. Sin embargo, el problema de Willy no es tanto por su padre, sino por todos los presos, donde conoció a una mujer que tenía un familiar que tenía diabetes lo que supone que es una persona de riesgo. El hecho de haberse suprimido las visitas creen que puede tener secuelas no: "La única vía de escape es su familia, sus amigos... Lo que me cuentan desde Soto del Real es que los presos y los funcionarios están muy unidos por la situación que se está viviendo. Pero si permanecen estas medidas se pueden volver locos. En otros países ha habido motines", recuerda Guillermo Bárcenas. El periodista Alfonso Egea, recuerda desde el programa, que Soto del Real es una cárcel modelo o lo que es lo mismo cárcel tipo. Desde su opinión cree que: "No habría ningún problema para que los visitantes y presos se vieran a través de los locutorios. Se está haciendo un caldo de cultivo gordo. De la misma manera que se va a la farmacia, se podría verles extremando las medidas de seguridad". Este recorte de visitas conlleva otro añadido y es que, supuestamente, no hay tanta droga lo que puede suponer unos cambios significativos de personalidad y carácter entre los drogodependientes que consumen, y que llegan por distintas caminos subterfugios. Sin embargo, es algo que Willy Bárcenas desconoce al ser preguntado por ello: "No he hablado con mi padre de los temas de drogas". Una de las mayores preguntas que se hace la población, es en qué les ha cambiado la vida a los presos. Algo que aunque, parezca que no es mucho para ellos es muchísimo: "Pues donde desayunaban 50 ahora desayunan 150 y ya no pueden hacer deporte ni estar en las zonas comunes. Todos están optando por irse a sus celdas para tener menos contacto. es una doble restricción de la libertad por partida doble". Alfonso Egea aporta un dato importante y es que: "En las cárceles de mujeres, en las que se les permite que sus hijos estén con ellas de cero a tres años, las clases se han terminado. Hay una población reclusa muy importante, porque como dice Willy están privados de la libertad doblemente". Esta situación crítica de estar en la celda todo el día, de exceso de personas en un comedor, se vive difícilmente: "Espero que aguante y que no se pierda el control. La situación es de miedo pero de unión entre todos. También los módulos como los de mi padre, son módulos de respeto, donde no hay presos conflictivos... Hay un punto que se puede perder la cabeza", reflexiona Willy Bárcenas.