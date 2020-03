Indignación y enfado en Pereña con Caja Rural, la única oficina bancaria no abre los dos días previstos por el estado de alarma

Indignación y enfado monumental de los vecinos de Pereña de la Ribera y de su alcalde, Luis Rodríguez, al ver cómo uno de los servicios esenciales que recoge el estado de alarma -la apertura de las oficinas bancarias- no funciona en este pueblo.

Y es que la oficina de Caja Rural Salamanca, la única de con la que cuenta esta localidad en la que no hay cajeros, no abre los dos días que le corresponden durante el estado de alarma, el primer y tercer lunes del mes de 10.00 a 14.00 horas. "El lunes pasado no abrieron y no tienen intención de hacerlo durante el estado de alarma".

El alcalde ha explicado a SALAMANCA24HORAS que en la oficina de esta entidad en Vitigudino le han confirmado que, teniendo en cuenta la situación, "no se abre porque son las directrices que le han comunicado, al no tener los medios adaptados para garantizar la seguridad del trabajador". Explicación con la que no está de acuerdo el alcalde, porque el decreto del estado de alarma "sí garantiza este servicio esencial, también en los pueblos". Rodríguez asegura que "nadie entiende" que no se pueda desplazar un trabajador para abrir la oficina y Caja Rural pida a los vecinos de Pereña que acudan a Vitigudino a sacar dinero.





"Si el lunes que le corresponda abrir no lo hace, llamo a la Guardia Civil"

En este sentido, Luis Rodríguez asegura que son muchas las profesiones y los profesionales que se ponen en riesgo porque tienen que cumplir con los servicios esenciales, por lo que pide que, en este caso, se apliquen las condiciones de seguridad para que pueda abrir, y los vecinos no tengan que desplazarse hasta Vitigudino para sacar dinero.

Tal es el enfado del alcalde que ha comunicado este cierre a la Subdelegación del Gobierno "que una entidad financiera no está prestando un servicio esencial a los ciudadanos que está garantizado por Ley", por lo que será la autoridad la que obligue a abrir "los días que le corresponda mientras dure el estado de alarma". "No pedimos más, pero sí que abran los dos lunes para que los vecinos dispongan de dinero. Esto es un abandono literal de los ciudadanos por una entidad privada que tiene nuestros ahorros", lamenta el alcalde de Pereña.

Esta decisión de no abrir oficinas los días que establece el estado de alarma también afecta a las localidades de Saucelle y El Cubo de Don Sancho, ha indicado el alcalde de la localidad arribeña.

Y advierte el alcalde que el siguiente lunes que corresponda abrir, el 6 de abril, si no se ha solucionado "llamaré a la Guardia Civil para que levante acta y presentar denuncia por incumplimiento de servicios esenciales para la ciudadanía". La sensación de impotencia y abandono "es absoluta entre los vecinos", manifiesta.