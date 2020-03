​Un hombre de 85 años y su cuidadora, sancionados por tomar el sol mientras se fumaban un cigarro en el parque de Garrido

“Pero no ve usted que es un paciente de riesgo y encima se lo toma a broma”, son las palabras de un agente de la Policía Nacional al varón que no ha encajado bien la sanción

Un varón de avanzada edad y su cuidadora han sido sancionados este domingo por agentes de la Policía Nacional por saltarse la cuarentena social en el parque de Garrido.

Sorprende el motivo, puesto que ambas personas, ajenas u obviando el estado de alarma en el que se encuentra la nación, han decidido salir de su casa para acercarse hasta el parque y allí tomar el sol mientras se fumaban un cigarro.

“¿Pero qué años tiene usted?”, le ha preguntado con mucha paciencia el agente de la Policía Nacional mientras le reiteraba la prohibición de salir de casa “por su propio bien”. “Ochenta y cinco años”, ha contestado el señor, por lo que el agente le ha espetado “encima, pero no ve que usted es población de riesgo más que ninguno”.

El hombre no ha encajado muy bien la sanción “porque no entiendo por qué no puedo salir ¿Me va usted a denunciar por eso?”. “Sí, porque es mi obligación”, ha concluido el agente de la Policía Nacional.

Parece ser que algunas personas en Salamanca no están llevando al 100 % el confinamiento, mientras que en el hospital no deja de fallecer gente (99 muertos por la COVID-19) y la provincia ya ha superado el millar de infectados. Acciones como esta son las que no ayudan a superar la batalla contra la pandemia del coronavirus