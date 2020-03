El Ayuntamiento de Peñaranda aplaza el cobro de varios impuestos durante el estado de alarma

No cobrará tasas de aquellos servicios que no se están prestando

El Ayuntamiento de Peñaranda no cobrará varias tasas municipales mientras permanezca el estado de alarma, prorrogado hasta el 11 de abril. Mientras queda aplazado un mes el cobro de los impuestos de vehículos, agua, basura y alcantarillado; el Ayuntamiento no cobrará tasas referentes a servicios que no se están prestando. Las ordenanzas fiscales que no se cobrarán son:

- Servicios del Centro de Educación Infantil Gloria Fuertes.

- Escuela Municipal de Música.

- Ordenanza de industrias callejeras y venta ambulante.

- Tasa de ocupación de terreno público por mesas y sillas.

- Servicios culturales, de ocio y tiempo libre.

- Escuelas Deportivas y otras actividades físico deportivas.

"La suspensión en el cobro se mantendrá en vigor desde la fecha de promulgación del estado de alarma hasta su fin. No obstante, se adaptará cada una de las circunstancias a la gradual recuperación de la normalidad en cada uno de los ámbitos afectados y a la posibilidad de recuperar las clases perdidas más adelante".

Los periodos de cobranza que se iniciaban el 1 de abril (impuesto de tracción mecánica de vehículos, agua, basura, depuración y alcantarillado) se posponen en su inicio de cobranza, en principio, hasta el 1 de mayo. Todos los plazos de ingreso que no hubieran concluido a la entrada en vigor del Real Decreto del estado de alarma se ampliarán hasta el 30 de abri, indica el Ayuntamiento.