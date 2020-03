El hospital de Salamanca acogerá pacientes con coronavirus de otras provincias de Castilla y León

Este lunes la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha detallado los últimos avances en cuanto a la gestión del coronavirus. Sobre los últimos datos de contagios, valoraba que “sigue siendo una semana complicada. No me atrevo a ser demasiado optimista pero me da la sensación de que estamos consiguiendo aplanar la curva. Vamos a poder con ello, lo vamos a conseguir todos juntos”.

Respecto a Salamanca, la comunidad con más número de casos, la consejera consideraba que “saber epidemiológicamente a qué se debe es difícil”, algo que achacaba a la movilidad juvenil de la provincia y al recibimiento de gente de Madrid, tal y como ya reiteraba anteriormente. Sin embargo, negaba que ese descenso se deba al número de pruebas que se hacen en la provincia, ya que la falta de estas se da en todas las provincias de manera homogénea. En el hospital de Salamanca se hacen una media de 300 pruebas diarias y en la carpa covid auto que está desde el 24 de marzo unas 120 pruebas.

Si hace días ya avanzaba que en la comunidad se trabaja en red con una sola área para toda la comunidad, este lunes la consejera anunciaba que se van a producir desplazamientos de pacientes desde los hospitales más pequeños de Castilla y León que tienen dificultades para atenderlos hacia los más grandes. Serán los centros de Valladolid, Salamanca, León y Burgos los que acojan esos pacientes: “Es una red de apoyo para que sea más llevadero y podamos dar respuesta adecuada a nuestros pacientes”. Por el momento no ha habido ningún traslado al hospital de Salamanca, “pero puede que en breves los reciba” de provincias como Zamora, aseguraba Verónica Casado.

Compra de material y de pruebas de detección

Asimismo, sobre el material de protección, Verónica Casado apuntaba que “siguen llegando aviones, están aterrizando desde el sábado aportando mucho material”. Concretamente, se están repartiendo 3.740.000 unidades de material: “Da un respiro porque es una obsesión tener a nuestros profesionales sanitarios, sociosanitarios y de otras categorías protegidos”. Entre este lunes y martes se repartirán además a las subdelegaciones de Gobierno para tener a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado protegidas.

Además, afirmaba que “no vamos a dejar de comprar en ningún momento. Nos llegará material del Ministerio, pero no vamos a dejar de comprar hasta que la epidemia pase. Ya hemos cogido el ritmo, todo lo que hemos podido comprar lo hemos hecho en todos los sitios del mundo”.

En cuanto a las pruebas de detección molecular PCR, la consejera afirmaba que se están comprando y se seguirán comprando a lo largo de esta situación. Agradecía a los departamentos de algunas universidades, entre ellas la de Salamanca, que se están poniendo a su disposición para encontrar más test.

Desde la Junta de Castilla y León se ha solicitado al Gobierno que los recursos sanitarios que dependan del Ejército se pongan a disposición del Gobierno regional. Además, respecto al material, solicitan que las personas con empresas textiles faciliten pijamas para que los pacientes y profesionales puedan hacer el cambio diario. Para ello se pueden poner en contacto a través del correo electrónico covidofertaproductocyl@jcyl.es.

Individualización de los tratamientos

Verónica Casado explicaba que los comités de expertos tratan de individualizar los tratamientos, de manera que se empiecen un poco antes para que la necesidad de hospitalización sea menor: “Dar un tratamiento más precoz a personas que no están evolucionando bien y que tiene algún problema”. Para ello se ha solicitado la colaboración de la Agencia española del Medicamento para tener material y fármacos suficientes.

Entre los fármacos solicitados se incluyen dotaciones suficientes de aquellos medicamentos de uso hospitalario, como corticoides o heparinas. También medicación para las UCIs, ya que tenían una dotación prevista para un determinado tamaño, pero dado que en todos los hospitales hay UCIs extendidas, necesitan más medicación como relajantes.