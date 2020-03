CSIF presenta a Educación su decálogo de peticiones para afrontar el final de este curso y pide garantizar las 1.401 plazas de las oposiciones de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a la Consejería de Educación que no se pierda la convocatoria de 1.401 plazas de oposiciones de Secundaria y Otros Cuerpos prevista para junio, en Castilla y León; que se concreten al máximo las fechas de la prueba de la EBAU; que se diga cómo va a quedar la flexibilización del calendario escolar; que se recupere la consulta on line de interinidades, que no se produzca ningún cese de interinidad y se sigan cubriendo todas las bajas producidas