El grito de auxilio de una residencia de mayores de Salamanca: “En Sanidad nos han dicho que no hagamos nada porque todos van a morir por coronavirus”

Cuatro residentes fallecidos por coronavirus, otros seis ingresados en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca por presentar síntomas y catorce trabajadores de baja al haber dado positivo en la prueba de Covid-19 o tener síntomas compatibles con la enfermedad. Son las cifras que el coronavirus deja en la Residencia Madre de la Veracruz, con capacidad para 118 residentes y en la que trabajan cerca de 70 empleados.

La enfermedad está dentro de sus instalaciones, por lo que, entendiendo que el resto de residencias de mayores salmantinas se encuentran en la misma situación, desde ella se alza la voz para que las administraciones públicas colaboren. “Cuando el coronavirus apareció en Italia y Francia nos preparamos para lo que se nos venía encima, pues intuimos que el Covid-19 llegaría a España. Contratamos a más personal y nos hicimos con el mayor material de protección posible, pero no basta. Tenemos guantes porque los solemos comprar cada tres meses y porque ya estábamos prevenidos, pero actualmente solo tenemos seis pantallas de protección para los 40 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería que tenemos y carecemos de mascarillas para los residentes. Por si fuera poco, nos han dado un plazo de 48 horas para reordenar la instalación y ubicar en una planta a los que están sanos, en otra ubicación a los que han pasado sintomatología asociada al Covid-19, en una más a los que tienen síntomas ahora y en una cuarta zona a los que han dado positivo en la prueba. Pero el problema es que no hemos podido hacérsela a todos porque no nos dan test. Presentamos un escrito en Sanidad de Castilla y León y nos dijeron que no hiciéramos nada porque todos los residentes van a morir por coronavirus”, relata Eva María Hernández, subdirectora de la residencia, a SALAMANCA24HORAS.

“Agradecemos a las administraciones todo lo que están haciendo, pero les ha pillado el toro y no pueden afirmar que el problema es nuestro. Hemos intentado comprar más material, pero está precintado por el Gobierno desde hace una semana, por lo que solamente podemos optar a donaciones, como la realizada por la madre de una residente, que ha fabricado mascarillas para nosotros aunque no sean homologadas. Todos los que estamos aquí nos estamos jugando nuestra vida y la de nuestros familiares”, añade Hernández, quien considera que las residencias de mayores se están encontrando con muchas barreras para afrontar el confinamiento y que los organismos públicos “ponen impedimentos en vez de ayudar”.

A todos estos problemas se suma el hecho de que varias enfermeras han sido solicitadas para trabajar en los hospitales, dejando desatendidas horas en estos lugares: “Sentimos impotencia y abandono. Esto es muy duro y muy triste. Comprendemos el esfuerzo que está llevando a cabo todo el mundo, pero es insuficiente. Por eso, pedimos más a las autoridades. Las residencias no están preparadas para asumir esta pandemia”.