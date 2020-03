​CCOO pide al Juzgado que se tomen medidas cautelares contra la Gerencia en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica de La Salle y se destituya al director

CCOO ha solicitado ante el Juzgado de lo Social de Salamanca, que se tomen las medidas cautelares necesarias para erradicar de forma inmediata la situación de desprotección y riesgo contra la salud que están sufriendo tanto las personas trabajadoras que desempeñan sus funciones asistenciales en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica de La Salle así como las personas usuarias.

Después de haber presentado CCOO, el pasado 23 de marzo, la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo en Salamanca y no haber obtenido ninguna respuesta, el sindicato considera que es “inadmisible” seguir soportando esta situación de inseguridad y seguir permitiendo que los responsables de este centro sigan estando al frente de esta situación, por lo que igualmente solicitarán a la Gerencia de Servicios Sociales “la destitución fulminante de su director”.

Actualmente, en el CAMP hay un usuario fallecido, más de 22 usuarios “en aislamiento”, y más de 35 trabajadores con síntomas de ésta enfermedad, algunos de ellos hospitalizados. Además, también hay una absoluta falta de medidas de seguridad, una ausencia total de aplicación de los protocolos de actuación en materia de riesgos laborales, lo que supone que en la actualidad el centro “sea un foco incontrolado de propagación del virus”, aseguran desde CCOO.

Así mismo, existe una falta absoluta de organización en el trabajo, sin servicios mínimos adaptados a la necesidad, se hace rotar a los trabajadores por todas las dependencias sin identificar ni controlar quienes tienen contacto con los usuarios de mayor gravedad y peligro de contagio, no se ha establecido ningún orden en el uso de los vestuarios ni zonas comunes, detalla el sindicato.

Desde CCOO también añaden que no existe ningún sistema que controle la gestión de los residuos que se generan al contacto del riesgo biológico, “no teniendo ningún lugar concreto para eliminar los escasos equipos de protección individual con los que cuentan los trabajadores”.

Con respecto a los residentes y usuarios del centro, “no existen protocolos para evitar contagios, los usuarios con patologías respiratorias no tienen mascarillas, la zona de aislamiento no es estanca, ni está aislada ni señalizada, entre ellos no existen las distancias de seguridad establecidas legalmente para estas situaciones”, informan desde CCOO, quienes reiteran que han puesto todo esto en conocimiento de la dirección del CAMP y del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León.

En cuanto a la actitud de la Dirección y de la Gerencia, “se ha hecho caso omiso a nuestras demandas, ningún responsable ha llevado a cabo ninguna medida, ni se ha tomado ninguna decisión para evitar de forma urgente que se siga manteniendo esta situación insoportable”. Por todo ello, confían en que “sea el juez quien haga que se tomen medidas de una vez por todas antes de que sea demasiado tarde. Las vidas de las personas están muy por encima de cualquier otra cuestión”.