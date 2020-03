Sacyl recuerda a los usuarios que no deben acudir a los centros de salud

Teniendo en cuenta la situación del estado de alarma, Sacyl recuerda y advierte a los usuarios que no deben acudir a su centro de salud.

Todas las citas programadas correspondientes a consultas no urgentes en el ámbito de la Atención Primaria se atienden telefónicamente. Tras la llamada por parte de los profesionales de Sacyl al paciente, éstos valorarán la necesidad de que acuda o no al centro de salud. Por tanto, el usuario no debe acudir a consulta si así no se le indica telefónicamente.

Para la mejor gestión de las citas desde Atención Primaria es fundamental que los usuarios actualicen sus datos de contacto. Por ello está habilitada, tanto a través de la app 'Sacyl Conecta' como en la web de Salud Castilla y León (https://covidapps.saludcastillayleon.es/COVI/datos-contacto) la opción para modificar el número de teléfono y el correo electrónico.

