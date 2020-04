​El ciclista Moisés Dueñas explica las novedades en su ‘entrenamiento confinado’: “Ahora hay muchas aplicaciones que simulan etapas”

Rodillo y rodillo. Esa es la ‘dieta’ de los ciclistas durante estos días de confinamiento. Moisés Dueñas explica en SALAMANCA24HORAS cómo es su día a día durante las jornadas en casa y da la clave de las nuevas tecnologías para hacer más ameno el trabajo físico y también incide en la importancia del deporte en ayunas y de una buena alimentación.

Rutina. “Lo que hacemos ahora que no podemos salir es el rodillo. Lo intentamos dividir en dos partes para que no se haga muy pesado. Más de una hora, no es beneficioso. Cuando te despiertas, suelo hacer cuarenta y cinco minutos en ayunas. Luego desayuno y hago una hora de fuerza en casa. Y, por la tarde, hago otra hora de rodillo”

Aspecto mental. “Ahora hay muchas aplicaciones que simulan etapas con otros deportistas y ciclistas. Así se hace más ameno. Hay que beber mucha agua durante el rodillo y hay que tener la casa ventilada”

Cuidado de alimentación. “Si comes lo mismo y gastas menos calorías, coges peso. Es muy importante el ejercicio en ayunas”.