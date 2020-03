El dardo de Jorge Javier Vázquez a María Patiño que indigna a la presentadora

Jorge Javier Vázquez y María Patiño se llevan muy bien, pero si tienen algo los dos es que dicen las verdades sin reparos. El martes fue el turno de Jorge Javier que tenía el punto del humor subido.

El tema del día era cuestionar la actitud de Alejandra Rubio y su comportamiento a la hora de desprestigiar y vilipendiar a Lydia Lozano de la que no habló muy bien...

Para defenderse, la hija de Terelu aseguraba que era una broma: "Hice una broma de Lydia y nada más...". A lo que María Patiño apostillaba, defendiendo a su compañera Lozano, que ella como Patiño tenía sentido del humor.

Jorge Javier que no pierde una y no da puntada sin hilo le comentaba: "No tienes sentido del humor", a lo que Patiño le rebatía diciendo que ella tenía sentido del humor y que él lo sabía.

El presentador de 'Sálvame' volvía: "No tienes sentido del humor y a veces no lo pillas". Patiño sin perder la compostura, bueno a lo Patiño, decía que sí. Y él añadía sobre su sentido del humor muy divertido: "Eres muy intensa y lo elevas a la categoría de sentido trágico de la vida".