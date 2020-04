El alcalde, Luis Rodríguez, pide a sus vecinos que se mantengan en sus casas: "No tenemos que buscar posibles culpables, tenemos únicamente que ser responsables"

"Denunciaré ante la Guardia Civil la llegada de residentes no habituales a Pereña, por romper el confinamiento que establece el estado de alarma". Así de claro se ha manifestado el alcalde de esta localidad arribeña, tras comprobar la llegada al pueblo de personas con segunda residencia.

Luis Rodríguez explica que parece que en Pereña "todavía hay vecinos que no saben o no quieren saber que vivimos una crisis sanitaria que está matando cada día a centenares de ciudadanos en nuestro país".

Pidiendo a todos los vecinos que se mantengan en sus domicilios, asegura que "vivimos momentos muy complicados que generan angustia individual y colectiva. Y la angustia genera miedo, y el miedo genera una reacción de defensa que nos lleva a identificar a los demás como culpables de los que nos pueda pasar. No tenemos que buscar posibles culpables, tenemos únicamente que ser responsables".

Y esa responsabilidad pasa por cumplir el confinamiento prorrogado hasta el 11 de abril. "Nunca fue más fácil ser responsable, quedarse en casa. No hacerlo pone en riesgo a uno mismo y a los demás. Esto no es ninguna broma. Este Ayuntamiento reconoce el compromiso de la práctica totalidad de los vecinos en el cumplimiento de las medidas del estado de alarma, pero no dudará en utilizar todos los medios a su alcance en hacer cumplirlas en el supuesto de que alguien se las salte. Para todos es un momento difícil pero solo entre todos conseguiremos parar esta crisis".

Coincidiendo con el inicio del estado de alarma, el Ayuntamiento publicó un bando que advertía de las sanciones que conllevaba el incumplimiento del confinamiento, con sanciones entre 300 y 6.000 euros. Asimismo, se avisaba a todas las personas que llegaran al pueblo, sin residencia habitual y procedentes de zonas con alta prevalencia de coronavirus, que debían seguir aislamiento domiciliario durante, al menos, 14 días.