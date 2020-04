​Luis Cotobal, cantante de 'La Búsqueda': “Si los festejos no se aplazan, muchas orquestas no lo podrán soportar y desaparecerán para siempre”

A tan sólo unas semanas del comienzo de la temporada transcendental para las orquestas de todo nuestro territorio, la incertidumbre y la caída de los calendarios se ha convertido en una preocupación importante para los directores y componentes de estas formaciones.

Luis Cotobal es un artista salmantino afincado en la actualidad en el formato de las orquestas. Estas son protagonistas de las fiestas populares a lo largo de todo el año y que ahora ven peligrar su futuro a corto plazo. SALAMANCA24HORAS habla con el actor y cantante de la formación salmantina 'La Búsqueda' para comentar la situación actual del sector del espectáculo.

¿Cuál es la mayor preocupación profesionalmente hablando que os encontráis ahora?

Sin duda alguna es la incertidumbre. Al igual que el resto de la ciudadanía no sabemos que va a suceder de aquí a unas semanas y con ello, no estamos seguros de que vayamos a poder sacar adelante los espectáculos para esta nueva temporada.

Todos los sectores se están viendo afectados de manera particular fruto de esta crisis sanitaria, ¿cómo os está afectando a vosotros?

Pues bueno, en nuestro caso la repercusión aún es inexacta puesto que no sabemos determinar en que momento podremos empezar a trabajar con un mínimo de normalidad. Por el momento lo que tenemos encima de la mesa son cancelaciones de los conciertos uno detrás de otro fruto de que a los Ayuntamientos este mes de abril y parte de mayo no les ha quedado otro remedio ante las circunstancias que estamos viviendo.

¿Cómo y cuando valoras la disposición de los espectáculos musicales?

Es una respuesta muy complicada puesto que a pesar de que en una determinada fecha se levante el estado de alarma se prevé que se realice de manera progresiva y es evidente, que las grandes aglomeraciones o las fiestas populares serán las últimas en ser permitidas. Eso es algo que a nosotros nos deja en jaque de manera indefinida ya que podría darse el caso que eso incluyera también los meses de verano. Si eso diese lugar, muy probablemente cientos de formaciones musicales se verán obligadas a cerrar definitivamente.

¿Quizás una buena solución sería aplazar esas fiestas y no suspenderlas?

Sin duda alguna. De hecho, es algo que estamos entre todos intentando hacer llegar lo más lejos posible. Pero, aunque la posibilidad de ello está presente también viene acompañada de dificultades. Los aplazamientos no son sencillos ni para las entidades públicas ni para las distintas orquestas puesto que la disponibilidad de los calendarios está limitada a los días libres que no estén ya contratados. En nuestro caso particular desde Grupo La Búsqueda, tenemos un calendario de entre 70 y 80 actuaciones. Nuestra oficina trata de mantenernos informados constantemente sobre las novedades y ya nos ha confirmado que todas las fechas de abril han sido canceladas y que los meses de mayo y siguientes están totalmente en el aire.

Por consiguiente, los ensayos preparatorios de la temporada 2020, ¿están parados?

Así es. Al igual que el resto de ramas profesionales no esenciales estamos bloqueados. El estado de alarma y su posterior confinamiento nos agarró a mitad de camino de la preparación de la nueva temporada y nos mandó a casa a todos. Es algo que hay que sumar también a la hora de reanudar la normalidad. En caso de que confirmen que los espectáculos se puedan desarrollar tendremos que trabajar a sprint paras cumplir como se debe cada noche con el público.

Entendemos que las pérdidas económicas no van a pasar por alto en el sector musical.

No, para nada, ¡ojalá! La repercusión económica en nuestro caso se ha manifestado de manera inmediata y las pérdidas en la actualidad ya son muy importantes. Hay que tener en cuenta que el sector musical a diferencia de otros su mayor fuente de ingresos para el mantenimiento anual comienza estos meses. La presión a los directores de las distintas formaciones ya se hace notar, puesto que en función de como se desarrolle todo las pérdidas aumentarán de manera exponencial teniendo en cuenta, que, se trabaje o no tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones empresariales y no se pueden permitir ERTEs puesto que no tienen manera de incluirse en ellos. Además a mayores, se mantienen los acuerdos económicos con todos los músicos y artistas.

Para finalizar, ¿cómo se puede favorecer la situación hacia el sector musical?

Hay que apelar al sentido común, a la empatía y a la humanidad. Detrás de cada actuación suspendida hay muchas familias, niños, responsabilidades y obligaciones. Al igual que en otros sectores profesionales en este, también hay que empujar entre todos para salir adelante tras esta crisis sanitaria de la mejor manera posible.

Por eso pedimos a los distintos organismos que si tienen la oportunidad de aplazar sus fiestas lo hagan. Quizás no es momento de apretar esta situación puesto que en la actualidad hay muchas cosas por las que preocuparnos, pero, en estos momentos tan delicados nos estamos abrazando a la música como si de un salvavidas se tratase.

Sería muy bonito que cuando pase todo esto, que pasará, sigamos haciéndolo más fuerte aún aportando nuestro granito de arena para llenar de nuevo las calles y nuestros pueblos de las fiestas populares para así salvaguardar la economía local y profesional de muchos sectores entre ellos; la música.