​Fallece un trabajador del CAMP de Lasalle por posible infección de coronavirus, según CCOO Salamanca

CCOO Salamanca ha anunciado este miércoles, 1 de abril, que un trabajador del CAMP de Lasalle ha fallecido por un posible contagio por coronavirus. Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM el varón comenzó a encontrarse en mal estado el pasado miércoles y por ello no acudió a trabajar; precisamente una semana después ha fallecido en su vivienda por una parada cardiorrespiratoria.

Al no haberse realizado las pruebas al varón, aunque este medio ha podido saber que a los trabajadores que desarrollan su función en el centro y están de baja se las han realizado este miércoles, no se puede confirmar que la parada cardiorrespiratoria se debiera a un posible contagio por COVID-19 aunque todo parece apuntar a ello, debido a los antecedentes en este tema que viene sufriendo el CAMP, donde hace varios días falleció un paciente por la enfermedad.

Por este motivo desde CCOO se han mostrado dolidos y decepcionados: “nos ha dejado un compañero que ha dado siempre lo mejor en su puesto de trabajo y en la vida, también cuando estuvo expuesto al virus sin que su empresa, la Junta de Castilla y León, pusiera en marcha ninguna medida preventiva ni ningún protocolo de prevención de los existentes, ni tan siquiera pusiera a disposición del personal los EPI necesarios, mantenido así la situación durante demasiados días, aumentando el riesgo de las personas que están en el centro, trabajadores y usuarios.

CCOO ha trasladado a todos los responsables de la Junta de Castilla y León el profundo dolor de todos los trabajadores y trabajadoras de servicios sociales, especialmente de quienes le conocían, los compañeros y compañeras del CAMP de Salamanca, ante tan dura pérdida”.

Por otro lado, han querido trasladar la indignación de todo el personal del CAMP de Lasalle que “compartimos plenamente”, a través del comunicado que se expone a continuación:

"CCOO se ha dirigido de manera reiterada a las personas responsables de la Junta de Castilla y León durante días para solicitar información sin que ninguna se haya dignado a interesarse ni a responder a nada de lo planteado y/o solicitado.

Desde nuestra responsabilidad, los Delegados de Prevención de CCOO en la Junta CyL en Salamanca hemos trasladado los graves problemas detectados en los centros asistenciales de Servicios Sociales, en particular los del CAMP de Salamanca, aportando propuestas y colaboración que han sido rechazadas y que bien hubieran podido paliar en algo la nefasta gestión que se viene haciendo.

Hemos reclamado más implicación y toma de medidas a más alto nivel, hemos reclamado medios suficientes para proteger a las personas, hemos pedido que se desbloqueara personal de otros servicios territoriales de la Junta, para cubrir más y mejor nuestros centros, pero da la impresión de que no se ha querido escuchar y nada se ha hecho.

Han tenido que mediar una denuncia en la Inspección de Trabajo, que no ha comunicado haber hecho nada al respecto, y una Demanda en el Juzgado para que la Junta se haya visto obligada a hacer algo tan básico como es empezar a proteger la vida de las personas del CAMP de Salamanca.

Son momentos durísimos para quienes sabemos lo difícil que es trabajar en estos centros, los trabajadores y trabajadoras asumen su responsabilidad desde el primer día sin dudar, pero es inadmisible que se haya puesto en gravísimo riesgo la vida de las personas mientras los responsables de la Junta de Castilla y León a todos los niveles han dado la impresión de haber estado "pasándose la pelota" de la responsabilidad en lugar de ponerse manos a la obra y poner en marcha todos los protocolos, Guías de actuación, Órdenes, Decretos y demás normativa.

En el CAMP de Salamanca hay seres humanos, los usuarios y los trabajadores, que quedaron expuestos gravemente a un virus que arrasa con más violencia allí donde no se toman las medidas adecuadas y ahora empezamos a ver los resultados.

CCOO insistimos en la denuncia ante los responsables de la Junta de Castilla y León:

Que en el CAMP de Salamanca no se ha formado a nadie en el uso y retirada de EPI, no se ha establecido un protocolo específico de limpieza y desinfección ante el COVID 19, no existen medios suficientes de protección en todo momento, la zona de aislamiento no está lo suficientemente bien delimitada y estanca, no se están realizando las pruebas o test de identificación del COVID 19 ni al personal ni a los usuarios, etc.

Son demasiados errores como para que se puedan pasar por alto, ¿sobre qué conciencias recaerán los muertos? Ojalá no hubiera que escribir jamás algo así, pero una sola vida vale más que cualquier cosa en este mundo.

CCOO insta A TODOS los responsables de todos los niveles de responsabilidad de la Junta de Castilla y León a tomar todas las medidas de protección, de intervención y de organización necesarias de manera inmediata en el CAMP de Salamanca.

Todo ello sin descuidar el resto de centros asistenciales que, si bien adoptaron medidas, algunas se antojan escasas, falta material de protección suficiente en el resto de centros.

CCOO pide a los responsables políticos y de gestión de la Junta que no se limiten a recibir fríos informes elaborados con datos para estadísticas y pónganse a revisar las realidades, a comprobar el día a día que se sufre en los centros.

CCOO insiste en que son personas de lo que hablamos, personas que lo están dando todo, que se juegan su salud y la vida por el bien común, hagámosles sentir que, aunque muy tarde, se les valora y reconoce.

A pesar que se hacen oídos sordos a nuestros insistentes llamamientos que hacemos como representantes legales de los trabajadores para que se tomen medidas de protección y prevención, CCOO vamos a seguir trabajando y luchando por las mejores condiciones de trabajo posible para todos".