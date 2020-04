La Asociación de Autónomos (ATA) teme dos meses "dramáticos" de paro si no se apoya "de verdad" a pymes y autónomos

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha lamentado los "nefastos" datos de empleo, que reflejan "la dureza y la crueldad" del impacto de la crisis sanitaria, si bien ha advertido de que en vez de una "hibernación" económica se producirá una "glaciación", con unos meses de abril y mayo "dramáticos" en empleo, si el Gobierno no apoya "de verdad" a pymes y autónomos

Así lo ha señalado en una nota para valorar los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de marzo, que registró el pero mes de la historia, con más de 302.000 nuevos empleos y una pérdida de 834.000 cotizantes.

"¡Es una barbaridad esta caída de empleo en un solo mes!", ha exclamado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien advierte de que en el retroceso no se contabilizan los casi 3 millones de trabajadores que se han acogido a ERTE que ni están en la lista de paro ni en bajada de la Seguridad Social, ya que es una suspensión de empleo.

Además, subraya que los datos tampoco reflejan los 360.000 autónomos que han solicitado el cese de actividad extraordinario que, aunque van a percibir una prestación, no están de baja en el RETA y por lo tanto no contabilizan en las cifras.

"Todo apunta a que los meses de abril y mayo serán tremendos, dramáticos, para las cifras de empleo, pero esperemos que en junio haya cambio de tendencia", ha añadido Amor, quien cree que para ello el Gobierno "tiene que tomarse las cosas en serio".

En este sentido, ha diferenciado entre la crisis sanitaria, cuyas medidas desde ATA "acatan y no ponen en duda", y otra la política económica y laboral.

"El Gobierno tiene que apoyar a los autónomos, tiene que apoyar a las empresas, tiene que apoyar el mantenimiento del empleo", ya que "si no lo hace, si no se apoya de verdad a autónomos y empresas, no habrá hibernación, habrá glaciación en la economía española", ha alertado.

Dado que los datos publicados por le SEPE son medios de afiliación de autónomos "no reflejan la situación real" y las estadísticas solo marcan una bajada de 5.380 autónomos en toda España, motivo por el que desde ATA valorarán la caída real cuando se conozcan las cifras del último día de afiliación.