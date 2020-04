​Germán Barrios, consejero de Empleo e Industria de la Junta: “Son los peores datos de la serie histórica de Castilla y León”

El consejero de Empleo e Industria, Germán Barios, ha valorado durante este jueves los datos del paro de marzo. “Son los peores datos de la serie histórica de Castilla y León. Pero también para el conjunto de España. Esto tiene unos matices y hay que cogerlos con cautela. Se está apuntando gente al paro que realmente no es parada. Cuando uno tiene suspendido su contrato, no ha acabado su relación laboral. La suspensión de contrato no es una rescisión y no debe figurar como para registrado. Pero hay gente que por desconfianza, lo que quiere es cobrar sus prestaciones. Como no tenemos una atención presencial y no se pueden verificar ciertos datos, habrá que cribarlos en el futuro”, asegura.

Germán Barrios incide en los datos: “Castilla y León supera los 8.900 parados más con respecto al mes anterior y en España se superan los 300.000. Los marzos suelen ser buenos y solo ha habido tres años en Castilla y León que han sido malos, que fueron en los años de la crisis anterior (2009, 2010 y 2012). Los datos de 2009 hablaban de 5.000 parados y ahora de 3.900 parados más que en esa época. Son nuestros peores datos”.

Además, se refirió a los sectores que más ha penalizado el estado de alarma. “Hay dos sectores muy castigados: el de la construcción y el de los servicios. Hay actividades que se están comportando positivamente como el sanitario o el de gestión administrativa y de seguros”, finaliza Germán Barrios.