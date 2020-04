Solicitan que los balcones de España se engalanen con la bandera gitana el día 8 de abril

"Como muchos sabéis, Devel (Dios) quiso premiar mis esfuerzos de juventud haciendo que yo fuera el único gitano español que asistiera a aquel cónclave que supuso un aldabonazo a la sociedad mundial para advertirles de nuestra existencia, de nuestros problemas y sobre todo de nuestras ilusiones (...) A nosotros nos habría gustado que este año fuera el prólogo de la gran fiesta gitana mundial que celebraremos el año que viene al cumplirse 50 años, pero el maldito coronavirus no nos deja hacerlo. Estaremos todos encerrados en nuestras casas cumpliendo con las indicaciones que nos dan las autoridades del país. Así es y así debemos hacerlo, dando ejemplo de civismo y solidaridad con el resto de nuestros conciudadanos", afirma el político gitano.

"Vamos a vestir España de azul y verde"

"Pero, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer este año, ya que han quedado suspendidos todos los actos que tradicionalmente venimos celebrando el día 8 de abril? Ideas se nos han ocurrido muchas y algunas cuajarán sin necesidad de salir de casa, pero yo me atrevo a sugerir lo siguiente: vamos a pedir a todos los españoles, gitanos y no gitanos, que el día ocho de abril adornen sus balcones con la bandera gitana que está formada por dos franjas de tela del mismo ancho. La de arriba azul y la de abajo verde".

"Azul arriba para señalar que ese es nuestro único techo, y verde abajo para dejar constancia de que el verde de los campos es nuestro único suelo. ¿No os parece que esa bandera encierra un maravilloso mensaje de vida en unos momentos en que la modernidad mal entendida arrincona tradiciones milenarias de valores familiares donde los padres, y sobre todo los abuelos, representan la autoridad que hace posible la convivencia sin sobresaltos? ¿No creéis que sería fantástico que desaparecieran las fronteras y que las únicas barreras que existieran para separar a un país de otro no fueran más que la altura de las montañas o las aguas de los ríos?", sigue Ramírez-Heredia.

Fabricar banderas gitanas

"Hacerlo es muy fácil. Cojan un metro de tela azul y otro metro de tela verde y cósanlos. Y ya está. Es muy fácil. Nosotros hemos repartido miles de banderas gitanas desde que la Unión Romaní concertó con una fábrica textil catalana, hace más de treinta años, la fabricación de muchos miles de banderas. Hasta que se agotaron. Hoy es relativamente fácil conseguir una bandera o varias. Si no las encuentran, por favor, fabríquenlas ustedes. ¡Ah, y si no tiene la rueda roja del carro en medio, no pasa nada! La bandera sin rueda sigue siendo la misma. Y cuando pase esta horrorosa pandemia y podamos salir a la calle, usted puede pedirnos una bien terminada y trataremos de conseguírsela", dice el político.