Malentendido en una guardería del barrio del Oeste: algunos padres reclaman ya la devolución de la cuota de marzo, mientras que la dirección aboga por abonarla cuando se reabra

Un grupo de padres de una guardería ubicada en la calle Wences Moreno han mostrado su malestar a SALAMANCA24HORAS debido a la no devolución de la parte proporcional de la cuota del mes de marzo. Dado que la guardería tuvo que cerrar el 13 de marzo por la declaración de estado de alarma y que esas cuotas se pagan por anticipado, algunos padres se han quejado de que no se les devuelva ya ese dinero.

Consideran que esas cantidades, que rondarían entre 100 y 200 euros según el caso, serían de especial ayuda para los que debido a la situación han sufrido un ERTE o están en desempleo: “¿Por qué no nos lo devuelve? Hay ejemplos de madres que con esos 100 o 200 euros de la parte proporcional hacemos la compra para un mes”.

La principal queja de ese grupo de padres, según cuenta una madre a este diario, es que desde el cierre hasta este jueves, día 2 de abril, no se comunicó nada desde la guardería más allá de un grupo de WhatsApp. En eso coincide también el director del centro, quien explica a SALAMANCA24HORAS que precisamente esperó a la Orden Ministerial con las instrucciones para comunicarse con los padres, pero que en ningún momento se ha negado a devolver ese dinero.

Según detalla a este periódico, el director les remitió el mensaje asegurando que “una vez reanudemos la prestación del servicio procederemos a compensar o reintegrar los importes que se correspondan con los periodos de cierre. Todo ello lo valoraremos en ese momento con cada uno de vosotros y atendiendo a vuestras circunstancias y necesidades”.

Asimismo, incide en que cuando se remitió el mensaje más de la mitad de los padres se negaron a que se les devolviera la cuota, dado que entendían la situación. No obstante, asegura que no ha recibido quejas de los padres por esta cuestión y que en algún caso en el que se le ha pedido el dinero ya se ha devuelto. Añaden desde el centro que se deberá revisar caso por caso, ya que no todos los niños tienen el mismo número de horas y de cuota.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aclaran a SALAMANCA24HORAS que, efectivamente, la guardería deberá devolver la parte proporcional de los servicios no prestados, ya que el consumidor “no está obligado a pagar servicios que no recibe”. Esta devolución se podría hacer reduciendo las mensualidades posteriores si el consumidor acepta.