​Salamanca responde: manda un mensaje de ánimo a tus vecinos

Aunque parece que el principio del fin se acerca, la crisis del coronavirus ha cambiado la forma de parecer de la sociedad salmantina. Una sociedad siempre llena de alegría y vitalidad que en las últimas semanas ha visto cómo un virus al que jamás nos habíamos enfrentado nos ha golpeado duramente, obligándonos a permanecer encerrados y sin poder ver a muchos nuestros seres queridos e incluso, por desgracia, perdiendo a algunos de ellos.

Sin embargo, durante todo este tiempo ha habido héroes que han logrado que el impacto fuera menor. Ya no sólo esos sanitarios que han arriesgado su vida para salvar las de muchos otros, estando al pie del cañón y trabajando durante jornadas interminables, sino también la policía que ha vigilado las calles para que el orden se mantuviera, los militares que han desinfectado centenares de lugares, los transportistas que han recorrido miles de kilómetros para que nada faltase en los supermercados o los empleados de los mismos que nos atendían siempre con una sonrisa.

No han sido los únicos: bomberos, cuidadoras, trabajadores encargados de la gestión de residuos… Todos ellos han permitido que las diferentes localidades de la provincia de Salamanca hayan mantenido el mayor orden posible en una situación extraordinaria.

Para todos ellos va ese aplauso que, cada día desde hace 20 (21 contando este viernes), les dedicamos a las 20 horas. Un aplauso además en el que podemos charlar un rato con unos vecinos que, en muchas ocasiones, nos alegran la tarde con esas canciones que ponen desde sus ventanas o balcones, ya sea el Resistiré del Dúo Dinámico o cualquiera otra que nos saque una sonrisa.

A todos estos tenemos algo que decirles: gracias. Desde SALAMANCA24HORAS.COM sabemos que es una palabra que estamos repitiendo con frecuencia desde que empezó la crisis del coronavirus, pero es algo que no nos cansaremos de hacer. Agradecer el trabajo, la dedicación y la atención de toda la sociedad implicada y mandar ánimos para sacar fuerzas de flaqueza cuando ya no haya.

