Las cartas de ánimo a pacientes y sanitarios llegan al Hospital de Salamanca gracias a dos estudiantes de la USAL

“Querido superviviente del covid-19, no sabes quién soy, pero yo sí sé lo que eres: un ganador o una ganadora. Estás luchando contra un gigante y sé que lo estás haciendo con todas tus fuerzas, a pesar de los obstáculos. Y quiero hacerte saber que no estás solo, que me tienes y tendrás a mí y a este país al completo”. Es solo un fragmento de las decenas de cartas que los salmantinos han hecho llegar durante la última semana a los pacientes aislados por coronavirus en el hospital.

La campaña #PensandoEnTi pretende precisamente eso: pensar en aquellas personas que por su situación no tienen ningún contacto con el exterior al estar aisladas en su habitación y en los profesionales sanitarios que durante estos días están dando cuerpo y alma en su trabajo. Y, de hecho, los salmantinos han respondido con creces demostrando su solidaridad: en apenas una semana de funcionamiento se han recibido ya más de un centenar de cartas y dibujos.

La idea surgió de María Sánchez, una estudiante de 5º de Medicina de la Universidad de Salamanca, y de Andrea Paradinas, terapeuta ocupacional. Previamente ya hicieron un vídeo y una lista de voluntarios, pero queriendo contribuir más a la causa, María escribió por Twitter al médico Miguel Marcos buscando posibles ideas. Y así surgió la iniciativa de mandar cartas a través del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca.

Al correo que habilitaron en un principio llegaron desde cartas muy emotivas, hasta poemas, pasando por dibujos, tanto de niños como mayores. La mayor parte son anónimas, aunque también las hay dirigidas a pacientes específicos. Tras una revisión del contenido, María y Andrea mandan los pdf –uno de cartas para pacientes y otro para los sanitarios- al Departamento de Comunicación del Hospital, quien se encarga después de distribuir los mensajes de ánimo semanalmente.

“Han llegado más mensajes de los esperados para una ciudad pequeña como Salamanca. Es verdad que el primer día recibimos un montón, hay días que un poco menos, pero de repente llega un email de un colegio con un montón de dibujos o cartas”, cuenta María a este periódico. Y es que, esa aceptación desde el primer momento se dio gracias a las redes sociales y a cadenas de WhatsApp con los que la gente conoció la iniciativa y se animó a mandar sus mensajes alentadores.

Y gracias al éxito de la iniciativa la Universidad de Salamanca se ha animado a ampliarla también a Ávila y Zamora. Para ello han habilitado un nuevo correo electrónico (pensandoenti@usal.es) que canalizará todos los mensajes. Aquellos interesados deberán detallar en el asunto del correo a cuál de los dos colectivos quieren dirigir su carta (profesional sanitario o paciente) y mandar esas palabras de aliento que tanto necesitan. Es solo un granito de arena para que entre todos saquemos al menos una sonrisa a aquellos que tanto lo necesitan en estos momentos.