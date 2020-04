​Casado responde al ministro e insiste en que las mascarillas sólo se deben usar cuando hay síntomas porque da una sensación de “falsa protección, y lo que protege es la cuarentena”

La consejera de Sanidad de la Junta ha asegurado que no ha escuchado las declaraciones de Salvador Illa donde explicaba que están barajando el recomendar mascarillas a toda la población una vez termine el estado de alarma

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha reiterado, tal y como viene haciendo desde el inicio de la crisis del coronavirus, que las mascarillas sólo han de usarse por personas que presenten síntomas de la enfermedad y no por todo el mundo ya que da una sensación de “falsa protección”, recordando que “lo que protege es la cuarentena, el lavado de manos y la distancia”.

Esta respuesta vino dada a raíz de las declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, este pasado viernes en las que aseguraba que el Gobierno estaba barajando la posibilidad de recomendar mascarillas a toda la población una vez finalizase el estado de alarma, si bien todavía no podía confirmar si se iba a adoptar esta medida.

Verónica Casado ha afirmado que no ha escuchado tales declaraciones, si bien insistía en que “la mascarilla, de manera generalizada, no ha sido indicada por nadie”, recordando que “aunque todos utilizásemos mascarillas no se evitaría el confinamiento”.

De la misma forma, sí que valoraba positivamente que, una vez finalice la cuarentena, las personas que hayan tenido coronavirus sí tengan que usar mascarillas “para asegurar que no hay contagio”. También en aquellas personas convalecientes porque “es más seguro que utilicen mascarillas”.

Igualmente, la consejera recordó que la bufanda, como modo de protección, “no sirve para nada”, y repitió que las únicas cosas que evitan el contagio de Covid-19 es la cuarentena, el lavarse las manos y la distancia social, y opinó que, probablemente, en una etapa posterior se publiquen protocolos para las personas que hayan podido tener síntomas.