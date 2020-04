​VÍDEO | El duro relato de un ganadero salmantino: “Mantener el ganado nos cuesta mucho dinero, no vamos a poder seguir y se va a cortar la cadena”

En un vídeo publicado en las redes sociales, este hombre explica que los precios que se están encontrando en los mercados son “imposibles” y que pueden aguantar un mes o mes y medio con pérdidas, pero que la gente del campo ya estaba “muy justa” y así no puede continuar

Esta crisis del coronavirus está afectando a muchos sectores. El que más llama la atención y del que más se acuerda la gente es del de la hostelería, ya que desde el estado de alarma se vieron obligados a cerrar sine die. Sin embargo, uno de los más olvidados es el de la ganadería pero que, como muchos otros, está notando de manera directa el cambio de paradigma social.

Y es que el fin de la hostelería y las compras masivas antes de que se decretara el estado de alarma han provocado que los precios caigan hasta tal punto de que pierdan dinero con cada venta.

Un ganadero de la zona de Lumbrales, de nombre Andrés Pérez, ha compartido un vídeo que está teniendo un gran alcance en Facebook en el que explica, pese a que reciban la orden de no parar “para que la cadena no se corte”, los precios se han vuelto “imposibles”, y detalla que muchos ganaderos pueden aguantar “un mes o mes y medio con pérdidas”, pero al estar ya de antes “muy justos” no podrán seguir así por mucho más tiempo.

Así, la única solución que ve a corto plazo es sacrificar madres (de bovino, ovino y porcino) con lo que, tarde o temprano, “se va cortar la cadena”. El motivo es que, como bien recuerda, “mantener el ganado nos cuesta mucho dinero”, principalmente en alimentación. Y, para lograr salir de esta situación, cree que lo que se ha de hacer es “consumir”.