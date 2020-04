​VÍDEO | El rally de un motorista y su acompañante desde el centro a Garrido en pleno estado de alarma: sin casco, con síntomas de embriaguez y hasta que les para la Policía

Un conductor que los avistó dio aviso a la Policía Nacional y los persiguió para que no se fugasen, dando cuenta de diversas infracciones a través de un vídeo

Hay personas que piensan que el estado de alarma y el confinamiento no va con ellas y deciden saltarse el confinamiento obligatorio. No por causa de fuerza mayor, sino más bien al contrario, buscando pasarlo bien y sin creer que puede tener consecuencias.

Igual es lo que pensaron un motorista y su acompañante en la mañana de este domingo, 5 de abril, cuando fueron ‘cazados’ realizando un rally por las calles de Salamanca y que les llevó desde el pleno centro de la ciudad hasta el barrio de Garrido, lugar donde fueron interceptados por la Policía Nacional.

Fue un conductor quien los avistó y decidió dar aviso a los agentes, siguiéndolos para certificar que no se fugasen. Además, durante el trayecto dio buena cuenta de las infracciones cometidas a través de un vídeo, donde se puede observar que el acompañante no lleva casco, que lleva un móvil de la mano o que se van saltando diversos semáforos. No sólo eso sino que, según cuenta este testigo a SALAMANCA24HORAS, tenían claros síntomas de embriaguez.