​VÍDEO | El mensaje de José Luis Torrente y Franco para los salmantinos

Imitando a José Luis Torrente y con un claro mensaje: “quédate en casa”. De esta forma se expresa Carlos, un salmantino que se ha animado a enviar de una forma simpática sus mensajes a la población charra a través de SALAMANCA24HORAS.COM.

Esta serie de vídeos, que ya cuenta con tres imitaciones, la ha denominado como ‘El show de Carlos’ que se estrena con José Luis Torrente y con Franco, su perro. Desde su casa y con originalidad reproduce fielmente los vestuarios de personajes famosos como el rey Emérito Juan Carlos o Rodolfo Chikilicuatre. Una forma diferente para levantar el ánimo de los vecinos de Salamanca y transmitirles un mensaje claro “Hay que quedarse en casa”









Participa con tus mensajes de ánimo

Salamanca responde: manda un mensaje de ánimo a tus vecinos. Desde SALAMANCA24HORAS.COM sabemos que estos días están siendo más difíciles de lo habitual para la ciudad y la provincia, por ello queremos que nuestros lectores nos manden sus mensajes de ánimo a la población ¿Por qué quién mejor para sacar una sonrisa a los charros que los propios salmantinos?

Desde SALAMANCA24HORAS queremos darte voz y visibilidad. Para que tu vídeo de ánimo y agradecimiento llegue al mayor número de gente posible, hemos habilitado un número de teléfono para que nos mandes un vídeo a través de WhatsApp en el que mandes ánimos o agradezcas lo que quieras.

Tu vídeo sólo tiene que cumplir un requisito: estar grabado en horizontal. En el mismo, dinos cómo te llamas y manda tu mensaje a quien quieras que llegue. Por supuesto, en el mismo no podrás faltar al respeto, o no será publicado. El número al que has de mandarlo es el 607802727. ¡Te esperamos!