La Junta prepara un carnet de inmunidad a través de una aplicación para los que han pasado el coronavirus

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha ofrecido este martes junto al consejero de Agricultura, Julio Carnero, las últimas novedades respecto a la gestión del coronavirus. Tal y como avanzaba, el repunte en el número de contagiados se debe a que “estamos haciendo muchísimos más test, el número de confirmados va aumentando y probablemente se acerque a los registros que tenemos nosotros”. Si hasta ahora se hacían entre 700 y 2.300 pruebas diarias en la comunidad, ahora se seguirán haciendo más pruebas.

En este sentido, la consejera de Sanidad aclaraba que habrá dos vías que no hay que confundir: la primera, la del Ministerio de Sanidad que, a través de un estudio a 62.000 personas con muestreo aleatorio, conocerá la inmunidad de la población española.

La segunda vía, la de la Consejería, aplicará los test rápidos para las personas enfermas que tienen síntomas o los han tenido, así como para los profesionales esenciales, pero no a la población general. El test no se hará a los asintomáticos, ya que estos solo son efectivos para las personas que tienen o han tenido la enfermedad y son sintomáticos. Para ello, la Junta ha adquirido 12.700 PCR, que han llegado y seguirán llegando “en breves”. Además, se han adquirido 97.000 test de anticuerpos, que son complementarios y disminuyen la necesidad de hacer PCR.

Los preparativos para la desescalada: vuelta a la actividad normal de los hospitales y el carnet de inmunidad

Este lunes los gerentes de todas las áreas mantuvieron una reunión telemática con la consejera para conocer la situación de los hospitales. “Hay un mensaje generalizado cierto nivel de tranquilidad”, trasladaba Verónica Casado. La situación general de los equipos de protección también se ha mejorado.

En esa reunión se abordó la valoración de la futura desescalada para recuperar la actividad normal de los centros: “Ya hay plantas de hospitales libres y las tenemos que empezar a utilizar para normalizar la actividad médica y quirúrgica”.

Asimismo, Verónica Casado anunciaba una medida que se estudia desde la Junta de Castilla y León: el carnet de inmunidad ante el covid-19 para aquellas personas que han superado la enfermedad. Se trata de una aplicación que ofrecerá la situación inmunológica del paciente para que este la pueda presentar donde se le pueda requerir. Todavía no se ha puesto en marcha, pero la aplicación, llamada ‘Sacyl Conecta’, ya se puede descargar.

Esta medida, que ya ha puesto en marcha Alemania, “es como un calendario de vacaciones, permite demostrar con un carnet mi situación inmunitaria”. Facilitará la libertad de movimientos para viajar o ir a trabajar, por ejemplo. “El carnet de inmunidad se hace a personas que han sido sintomáticas. Si no la he tenido, no he tenido anticuerpos y en el carnet aparecerá que no tengo inmunidad porque no la he pasado”, aclaraba la consejera.

Reunión del consejo interterritorial del consejo general de salud: uso de test rápidos, protocolos para asintomáticos y disparidad en la información entre comunidades

Tuvo lugar además la reunión del consejo interterritorial del consejo general de salud con todos los consejeros de Sanidad y el ministro, Salvador Illa. En ella, tal y como ya se adelantó, se comentó que se pondrá en marcha un Comité de estrategia para la desescalada, que integrará profesionales de todas las comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León el nombre propuesto es el del vicepresidente, Francisco Igea. En este sentido, Verónica Casado apuntaba que “tenemos que ir lentos y seguros porque si tenemos un nuevo repunte puede ser terrible para nuestras tasas de letalidad y nuestro sistema sanitarios”.

Asimismo, también se habló en esa reunión del protocolo de uso del test rápido de anticuerpos y se recalcó que no valen para asintomáticos: “Se hacen sobre sintomáticos y sobre personas que han pasado la enfermedad”. Se trata de los test rápidos que valoran qué persona tiene inmunidad frente a la que no la tiene, por eso, aunque el resultado sea negativo, no descartan la enfermedad: “Esto nos permite recudir el número de PCR necesarias, pero queremos hacer los dos de manera complementaria”, aclaraba la consejera.

Estos test de anticuerpos, que sí que serán necesarios en la desescalada, no se harán a la población general, se harán a los profesionales sanitarios, sociosanitarios, personas de residencias y casos en que los médicos de familia determinen que tengan síntomas o expuestos a la enfermedad, para conocer quién ha estado enfermo o lo ha estado. A los que den resultado negativo, se les aplicará complementariamente la prueba de detección molecular PCR.

El domingo el Gobierno pidió a las comunidades autónomas listados de lugares para aislar a los asintomáticos. En este sentido, Verónica Casado aclaraba que aunque ya los están recabando, “nuestra idea no es meter asintomáticos en polideportivos”. La intención es que las personas asintomáticas que sigan dando positivo al test y puedan aislarse en una habitación de sus domicilios, lo hagan allí; pero para aquellos para los que no sea posible, se hará en estos lugares. En cualquier caso, no meterán a las personas en polideportivos, aclaraba. En Salamanca valoran el Centro del Alzheimer de Vistahermosa.

En cuanto al uso generalizado de mascarillas, la consejera apuntaba que la recomendación sigue siendo la misma: está indicada solo para enfermos o personas con contacto estrecho con ellos: “La protección es para que el que la tiene no la contagie a los demás”. La generalización por el momento no se llevará a cabo porque “les preocupa que se generalice y no tengamos para los que sí la necesitan”.

En esa reunión con el ministro de Sanidad los consejeros trasladaron su preocupación por homologar los sistemas de información para tener un buen sistema de recogida de datos de incidencia, prevalencia y fallecimientos: “Son claves para saber lo que pasa. Es el mejor sistema para planificar nuestros recursos de manera adecuada”.

Posible cancelación de fiestas patronales de junio

Preguntada por la posible cancelación de fiestas patronales en junio, Verónica Casado admitía que “es difícil de decir. Nadie esperaba no celebrar la semana santa en estos días. Probablemente sí hay que restringirlo, pero es pronto. Los datos son alentadores pero tenemos que seguir siendo muy muy prudentes”.

Pacientes de hematología del hospital de Salamanca





Preguntada por el motivo para no trasladar de centro a los pacientes de hematología por su especial fragilidad, la consejera de Sanidad apuntaba que “En el momento actual existe más riesgo sacando de la unidad a permanecer allí porque se ha convertido en un auténtico bunker”. Y es que detallaba que se han puesto en marcha medidas de protección en el Hospital Clínico con las que hasta ahora no ha habido ningún contagio en la unidad. Trasladar a los pacientes al hospital nuevo “es imposible”, ya que no hay habitaciones acondicionadas ni UCI, algo que sí se garantiza en el Clínico.