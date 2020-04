Pablo Casado, sobre la gestión del Gobierno en la 'Crisis del coronavirus': "El arca de Noé se construyó antes del diluvio"

Cree que los Pactos de la Moncloa "no hay que renovarlos" porque están "en vigor" y dice que ahora hay que ir "a lo inmediato"

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este martes "eficacia" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la gestión de la crisis del coronavirus y ha recalcado que el "arca de Noé se construyó antes del diluvio" y, por lo tanto, el Gobierno debería haberlo previsto "antes", no "casi un mes después de reconocer la pandemia".

Así se ha pronunciado Casado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, después de que el presidente del Gobierno haya informado a las comunidades autónomas de que tendrán que empezar a plantear la elección de infraestructuras para que acojan a los positivos asintomáticos por Covid-19, las llamadas 'arcas de Noé'.

"El arca de Noé se construyó antes del diluvio y lo que no puede ser es que estemos hablando, casi un mes después de que el Gobierno reconociera esta pandemia con bastante retraso, de hacer arcas de Noé. Eso se hace antes", ha enfatizado.

Dicho esto, ha asegurado que la previsión es "fundamental" y que "cualquier negligencia, retraso o error cuesta vidas", por lo que ha pedido al Gobierno "eficacia y transparencia" en la gestión de esta crisis "porque ya son demasiadas muertes". Es más, ha recalcado que esta crisis "no está siendo simétrica" sino que está afectando "mucho más a nivel sanitario y económico a España porque no se habían hecho los deberes".

En cuanto a la oferta de reeditar los Pactos de la Moncloa, ha señalado que "no hay que renovarlos" porque están "plenamente en vigor" con el sistema político, institucional y económico que existe en este momento en España.

Por eso, ha dicho que el PP está dispuesto al diálogo "siempre" y ha recordado que ya propuso a Pedro Sánchez en los momentos previos al debate de investidura hasta 11 pactos de Estado. Eso sí, ha subrayado que en este momento hay que ir "a lo inmediato" para "zanjar el número de fallecidos". "Pensar hablar de lo que se puede hacer dentro de unos meses, pensamos que no es momento ahora. Diálogo sí, pero eficacia urgente antes", ha apostillado.

Además, el presidente de los 'populares' ha señalado que los Pactos de La Moncloa son "indisolubles" al Partido Popular porque "los lideró la UCD" con Adolfo Suárez, una formación que "acabó mayoritariamente en el PP". También ha recordado que cuatro de los siete padres de la Constitución acabaron también en sus filas.

Casado ha asegurado que su partido apoyará la nueva prórroga del estado de alarma que se votará este jueves en Congreso. Según ha añadido, el PP exigía un "control democrático en el Parlamento" y ha celebrado que "hoy lo haya admitido la Junta de Portavoces".

En el caso de los decretos económicos, que también se votarán este jueves en la misma sesión, ha indicado que el PP ha fijado "tres requisitos" para apoyarlos: ayudar a los trabajadores de los ERTEs sin que cargue la empresa con los costes; liquidez del Estado; y bajada de impuestos global.

Sin embargo, ha señalado que su formación no tiene respuesta del Ejecutivo. "El Gobierno no me ha contestado. Por ahora no sabemos si es que ya cuentan con esos votos de otros partidos políticos. Eran nuestros requisitos para aprobar los decretos económicos", ha manifestado.

Casado ha insistido en que debe haber "eficacia" y "transparencia" por parte del Gobierno, y ha defendido medidas como una paga extra para el personal sanitario; que los trabajadores de sectores esenciales tengan sueldo bruto; o eximir del impuesto de sucesiones y donaciones a los herederos de fallecidos por coronavirus.

Además, ha pedido de nuevo "test masivos" para la población y ha criticado que el Gobierno siga sin proporcionar material de protección a los sanitarios cuando España es el país con más contagiados en este sector. "Los sanitarios quieren que les aplaudamos a las ocho de la noche y que les protejamos a las ocho de la mañana", ha resaltado.