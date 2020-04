Salamanca ronda los 2.000 contagios por coronavirus: 108 casos nuevos y ocho muertes en las últimas 24 horas

Salamanca ha registrado este miércoles un nuevo repunte en el número de contagios diarios por coronavirus superando la centena y “aumentarán aún más”, según declaraciones de la consejera de Sanidad, Verónica Casado. 108 nuevos casos positivos hacen que la provincia ya sume un total de 1.915 contagiados por COVID-19, siguiendo, de esta forma, a la cabeza de Castilla y León en número de infectados y registrando este miércoles casi un cuarto del total de los infectados de la comunidad, un 22,64 %.

Del mismo modo, se han registrado ocho nuevos fallecimientos por la COVID-19, lo que deja un registro total de 225 defunciones por coronavirus, algo que hace que Salamanca siga a la cabeza de Castilla y León en esta estadística. Una comunidad que ya supera los 10.000 positivos por coronavirus y que ha notado un nuevo aumento en el número de contagios. Precisamente ese repunte, según la propia consejera de Sanidad, se debe a que se están realizando un mayor número de test y se “está incidiendo y desgranando los datos de las residencias. Por ello es normal que en los próximos días las cifras aumenten”.

En cuanto a la situación actual, este incremento de 108 positivos respecto al día anterior, deja un pequeño mal sabor de boca puesto que en las últimas jornadas la provincia de Salamanca sumaba seis días sin superar los 100 casos en esos números del incremento diario.

No obstante, la consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León estima que en Salamanca existen 6.683 personas infectadas por la enfermedad en este miércoles 8 de abril, 183 más que el día anterior, una ligera bajada en este dato puesto que el miércoles contabilizaban 282. Estos datos, como se ha informado en días anteriores, es la estimación que realiza esta consejería sobre las provincias, no son datos oficiales confirmados, puesto que a toda la población no se le ha podido realizar estos test, pero lo vinculan a la sintomatología relacionada con la COVID-19.

Del mismo modo, según los mismos datos ofrecidos por la consejería, el coronavirus sigue incidiendo en una mayor medida en el sexo femenino en la provincia de Salamanca en edades comprendidas hasta los 60 años, sin embargo, a partir de esa edad son los hombres los que mayor número de contagios suman.

Por otro lado, en el lado positivo se encuentran las 38 personas que han superado este miércoles la enfermedad, lo que suma un total de 477 pacientes dados de alta. Aún más esperanzador es el dato de las camas ocupadas en la UCI por personas afectadas por el virus, puesto que el Complejo Asistencial de Salamanca contabiliza 44 pacientes COVID-19, lo que supone diez ingresos menos que al inicio de esta semana. En planta, siguen ingresados 352 pacientes.

Por último, en cuanto a datos de nuestra provincia, se han incrementado en ocho el número de personal sanitario positivo por COVID-19 (324), de estos están aislados 282 (uno menos que ayer) y 42 ya han sido dados de alta, nueve más que el día anterior, en un total de 820 test realizados.

Castilla y León suma un total de 10.058 casos positivos por coronavirus, 477 nuevos, y registra 1.078 muertes por la enfermedad.