Ana Suárez: "Todo lo que no sea imprescindible del Presupuesto Municipal puede ser pospuesto para la reactivación económica de la ciudad"

La concejala de Ciudadanos ha comentado diversas cuestiones de actualidad del Covid-19 y respondido a algunas consultas de actualidad municipal que le han realizado algunos vecinos de Salamanca y usuarios de la red social.

En primer lugar, Ana Suárez se ha mostrado muy satisfecha de que, en estos momentos, la situación de los hospitales no se encuentra colapsada en Salamanca. "Es una gran noticia y debemos agradecer y poner en valor que la mayor parte de la población se ha tomado en serio lo de quedarse en casa para evitar contagio". "Yo no me atrevo a afirmar que hemos pasado el pico, eso lo tienen que valorar los epidemiólogos, pero sí que es cierto que la situación no ha ido a más", ha afirmado.

Eso sí, Suárez ha tenido palabras de recuerdo para las 225 personas que han perdido la vida durante la pandemia, y hasta el momento, en la provincia de Salamanca. "Es tremenda esta situación porque son 225 personas con nombres y apellidos, familia e historia detrás a los que no debemos olvidar", ha comentado.

En este sentido, Ana Suárez ha afirmado que por el momento no se ha tratado en el Ayuntamiento, pero es más que seguro que tanto los fallecidos como sus familiares y los trabajadores que están siendo esenciales recibirán un homenaje del Consistorio. "Ese homenaje está en nuestra mente y deben saber que en Salamanca estamos con ellos", ha manifestado.

La concejala ha enumerado los números de teléfono con los que cuenta el Ayuntamiento de Salamanca para realizar diferentes atenciones durante estos días, haciendo especial hincapié en el servicio de atención psicológica (923 015 085) y en la ayuda a domicilio para personas vulnerables.

La primera teniente de alcalde también ha comentado que se está trabajando en el proceso de vuelta a la normalidad y que, lógicamente, habrá que modificar el Presupuesto Municipal para dedicarlo a ayudas para paliar la crisis económica. "Lo que está claro es que ahora mismo vivimos una situación que nada tiene que ver con lo que conocíamos. Todo lo que no sea imprescindible puede ser pospuesto para que demos solución a las necesidades reales, que son lo concerniente a la reactivación económica de la ciudad. Todo lo demás queda en un segundo plano. Las familias y las empresas necesitan todo el apoyo del Ayuntamiento", ha indicado.

Respecto a las festividades, Suárez ha afirmado que no sabe si la fiesta de San Juan de Sahagún tendrá que suspenderse. "Ojalá que no, ojalá se celebre con normalidad y sea muy especial", ha comentado. Al igual que las Ferias y Fiestas de septiembre, que a priori se celebrarán con normalidad debido a que faltan muchos meses.