​‘Yo me quedo contigo aquí’, la canción de Robe (Extremoduro) para “daros un poco de ánimo”

Un móvil que grabe, una guitarra y su voz; no le ha hecho falta mucho más a Robe para presentar su nuevo tema ‘Yo me quedo contigo aquí’ y mandar de esta forma “un poco de ánimo”. “Hola a todos, espero que lo llevéis lo mejor posible”, ha escrito en su web oficial el cantante de Extremoduro quien ha añadido que “seguramente me arrepentiré de este vídeo, pero no me importa”.

Extremoduro tiene prevista una gira de despedida por toda España donde muchos salmantinos seguidores del grupo tienen entradas desde hace meses.

Este es su mensaje íntegro y el vídeo que ha grabado desde su casa:

“Hola a todos, espero que lo llevéis lo mejor posible. Me gustaría daros un poco de ánimo.

Una vez me dijo mi primo Potri, Antonio Ojea, que no le gustaba que le vieran haciendo bocetos cuando dibujaba. Literalmente, me dijo que para él era como si le vieran cagando.

Y le comprendí, porque a mí me pasa un poco igual, así que seguramente me arrepentiré de este vídeo, pero no importa.

Afortunadamente, en mi vida, he hecho muchas cosas de las que luego me he arrepentido.

¡Besos y abrazos!

Robe”