​Cuando la vida se abre paso como un rayo de esperanza: así actúa el Hospital de Salamanca ante los partos en tiempos de coronavirus

Salamanca, al igual que el resto de España, de Europa, y del Mundo, está inmersa en una de las mayores crisis que recordamos, si no “la mayor crisis de nuestras vidas”, como aseguró el presiente del Gobierno en una de sus últimas comparecencias. La pandemia del coronavirus ha provocado el fallecimiento de miles de personas que, además, en la gran mayoría de los casos se encontraban en soledad al no poder estar acompañados por familiares debido al protocolo (algo que en Salamanca se cambió la semana pasada).

Sin embargo y pese a todo, la vida sigue. Más allá del estado de alarma en el que llevamos cerca de un mes inmersos, el confinamiento propio de una guerra y todas las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia, el planeta sigue girando y los hechos naturales siguen sucediendo.

Uno de ellos, el más necesario para la vida humana, y nunca mejor dicho, es el nacimiento. En tiempos de coronavirus y de muertes que se cuentan por miles (o por centenas en Salamanca), nuevas vidas se siguen creando y bebés van naciendo como un rayo de esperanza que alumbra uno de los tiempos más oscuros de la época reciente de la humanidad.

Pero, por culpa de esta nueva enfermedad, se hace más necesario que nunca proteger tanto a la madre como al bebé. Es por ello por lo que el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha diseñado un ‘Protocolo de actuación en Ginecología y Obstetricia ante el Covid-19’ que trata de marcar las pautas de asistencia a una gestante tanto en el proceso, como en el momento de dar a luz como en el puerperio.

Un protocolo con casi un mes de vigencia y que se va actualizando todas las semanas

Este protocolo de actuación data del 15 de marzo (un día después de que se decretara el estado de alarma), pero se va actualizando todas las semanas. De hecho, la última revisión es del pasado 6 de abril, y el objetivo es ir adaptándolo a medida según las necesidades que detecte y precise tanto el personal como las usuarias del Servicio.

En total son 48 páginas que tratan todos los ámbitos, especialmente sobre cómo se debe proceder, y que se ha ido adaptando desde el inicio a los nuevos datos y conocimientos que se tiene tanto del Covid-19 como de la crisis que ha generado a su alrededor. Pero todo con una única finalidad: garantizar las asistencias urgentes tanto en Ginecología como en Obstetricia.

Así pues, principalmente sirve para atender a las mujeres a la hora de dar a luz así como para controlar y hacer un seguimiento de la gestación de todas aquellas mujeres embarazadas. Igualmente, el protocolo rige la forma de actuar ante una atención ginecológica preferente o a una paciente de ginecología oncológica.

Espacios asistenciales diferentes para no poner en riesgo a ninguna gestante, esté enferma de Covid-19 o no

Uno de los aspectos más destacados del ‘Protocolo de actuación en Ginecología y Obstetricia ante el Covid-19’ es que ha diseñado y adaptado distintos espacios y circuitos asistenciales para tratar a gestantes que puedan estar afectadas por el Covid-19, sean sintomáticas o no, así como a aquellas que no estén contagiadas por el virus.

El objetivo final es, como no podía ser de otra manera, no poner en riesgo a ninguna gestante ni a su bebé. También por ese motivo se han reducido al máximo posible las consultas presenciales mientras que han aumentado, exponencialmente, las consultas vía telefónica, sobre todo con la matrona y con el médico de atención primaria, que buscan tener un contacto continuo con la madre en los días previos al parto. También se ha entregado una serie de folletos informativos a las gestantes para que sepan cómo proceder según la situación.

Pero, como se ha dicho antes, los nacimientos siguen teniendo lugar, y es algo que se debe hacer en el Hospital. Por ello, el en Complejo Asistencial Universitario se han habilitado espacios libres de Covid-19, tanto en paritorios como en la hospitalización posterior (y previa si fuera necesario).

Dichos espacios garantizan la seguridad ya no sólo de la madre y del bebé, sino también de todos los profesionales que los atienden y que, como no podía ser de otra forma, van con los correspondientes equipos de protección.

En definitiva, las salmantinas que estén embarazadas (estén por el período que estén) no tienen de qué preocuparse. El control de la gestación, tan necesario, se sigue realizando. También se sigue atendiendo a las mujeres tanto durante el parto como en el puerperio. Todo ello ha facilitado que, desde el 15 de marzo, en el Hospital de Salamanca hayan nacido cerca de 130 bebés (una media de 5 al día).

A toda gestante, a la hora de ingresar, se le realiza el triaje; si se tienen síntomas, se ha de avisar

Desde el Complejo Asistencial Universitario también detallan que el triaje se le realizan a todas las madres según puedan presentar síntomas compatibles con el Covid-19 o no. Igualmente, a todas ellas se les realiza un test PCR para detectar si han contraído la enfermedad y, hasta que no se sabe el resultado, no pasarán a la planta a la que sean destinadas.

Este test, que lo realiza la matrona de Urgencias (también con el correspondiente EPI), determinará la manera de proceder ante la madre, especialmente si precisa de una cesárea para ayudar al nacimiento del bebé. Eso sí, la seguridad es total, tanto para la madre como para el recién nacido, ya que es lo que más se prima en estos momentos.

Igualmente, desde el servicio médico recomiendan a todas las madres, estén en el período de embarazo que estén, que si tienen síntomas compatibles con el Covid-19 o la sospecha de que puedan tenerlo, se pongan en contacto con su médico de atención primaria y valoren cómo actuar y que, en el caso de ser grave y estén cerca de dar a luz, traten de acudir al Hospital.