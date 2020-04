​Salamanca reduce más de la mitad el número diario de positivos por coronavirus: 41 nuevos y seis fallecidos en las últimas 24 horas

“Hoy no puedo evitar mandar un mensaje de máxima preocupación. No hemos llegado a la meseta, seguimos teniendo casos”, son palabras de la consejera de Sanidad, Verónica Casado quien ha informado de los datos en la comunidad. Sin embargo, este Jueves Santo los positivos por coronavirus en Salamanca han dado un respiro. La provincia suma cuarenta y un nuevos contagios, más de la mitad menos que el día anterior, sumando un total de 1.956. Unas cifras diarias que en nuestra provincia se han reducido drásticamente, pero que la consejera de Sanidad Verónica Casado, sigue apuntando a que se incrementarán porque “se está realizando un incremento en el número de test”. La propia Casado también ha llamado a la responsabilidad y ha denunciado la actitud de personas llegando a sus segundas residencias.

Por otro lado, seis personas han fallecido este jueves a causa de la enfermedad en Salamanca. Con estas últimas muertes, la provincia ya suma la dolorosa cifra de 231 defunciones por coronavirus.

Cabe destacar en este Jueves Santo la importante bajada del incremento diario de positivos después de las cifras registradas en los últimos días. Precisamente, este miércoles se daba un pequeño repunte en los casos con 108 nuevos contagios, pero en la presente jornada esa cifra se ha reducido considerablemente por debajo de los 50 después de nueve días con número superiores a la media centena.

No obstante, la consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León estima que en Salamanca existen 6.843 personas infectadas por la enfermedad, 160 más que el pasado miércoles 8 de abril. Estos datos, como se ha informado en días anteriores, es la estimación que realiza esta consejería sobre las provincias, no son datos oficiales confirmados, puesto que a toda la población no se le ha podido realizar estos test, pero lo vinculan a la sintomatología relacionada con la COVID-19.

Del mismo modo, según los mismos datos ofrecidos por la consejería, el coronavirus sigue incidiendo en una mayor medida en el sexo femenino en la provincia de Salamanca en edades comprendidas hasta los 60 años, sin embargo, a partir de esa edad son los hombres los que mayor número de contagios suman.

En otro orden, en el lado positivo se encuentran las 30 personas que han superado este jueves la enfermedad, lo que suma un total de 507 pacientes dados de alta. No obstante, el dato esperanzador que presentaba el día anterior ha empeorado ligeramente. Así las camas ocupadas en la UCI por personas afectadas por el virus contabilizan 47 pacientes COVID-19, lo que supone tres ingresos más que el miércoles, pero un dato mejor que al inicio de esta semana. En planta, siguen ingresados 341 pacientes.

Por último, en cuanto a datos de nuestra provincia, se han incrementado en tres el número de personal sanitario positivo por COVID-19 (327), de estos están aislados 283 y 44 ya han sido dados de alta en un total de 829 test realizados.

Castilla y León, por su parte, registra 460 nuevos positivos y 10.518 en total. En cuanto a fallecimientos en la comunidad 1.129 personas han perdido la vida por la COVID-19