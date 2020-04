Más de 700 pruebas hechas en residencias salmantinas con casos detectados; el objetivo, hacerlas en todos los centros

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha ofrecido una rueda de prensa junto al vicepresidente, Francisco Igea, para ofrecer los últimos datos de la gestión del coronavirus en Castilla y León. Se mostraba preocupada por los traslados de la población a sus segundas residencias por la Semana Santa, tal y como se pudo ver en imágenes de este miércoles en las salidas de Madrid.

“Esto no puede ser, tenemos que seguir haciendo la cuarentena social, nos tenemos que quedar en nuestras casas, no podemos ir a nuestras segundas residencias. El problema de esta comunidad es ese: la llegada masiva de personas e otras comunidades. Ruego que no se vaya a la calle y que no se vayan a segundas residencias”, subrayaba.

En cuanto al número de casos (41 nuevos en Salamanca en las últimas 24 horas con un total de 1.956), apuntaba que en los próximos días habrá más porque se están extendiendo las pruebas compradas por la Junta y las distribuidas por el Ministerio de Sanidad. En este sentido, se intenta hacer en torno a las 2.000 pruebas diarias en la comunidad.

Concretamente en Salamanca, este miércoles ya se han empezado a hacer los test rápidos en las residencias. Entre ayer y hoy se han hecho más de 700 pruebas entre residentes y profesionales de centros que ya tienen casos detectados. La intención, según detallaba la consejera, es que conforme se vayan recibiendo más test, durante los próximos días se puedan extender a la totalidad de los centros.

Traslado de profesionales desde el hospital de Salamanca

Asimismo, la consejera anunciaba que el jefe de servicio de Cardiología de Salamanca junto a otros dos cardiólogos se han trasladado a Soria para ponerse al servicio del hospital: “Son profesionales de altísimo nivel y con su trabajo van a salir adelante y a intentar salir de esta pandemia”.

Recuento de personas fallecidas

Sobre el recuento de datos, la Junta de Castilla y León trabaja con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y con el instituto Carlos III para triangular datos y conocer el número más preciso posible de fallecidos en hospitales, residencias y domicilios. No obstante, avanzaba que “es pronto para decir resultados”.

Ayuda de otras comunidades autónomas a Castilla y León

Preguntada en este sentido, la consejera de Sanidad apuntaba que el País Vasco y Navarra han ofrecido ayuda, que también se ha ofrecido por parte de Castilla y León. Asimismo, La Rioja también ha ofrecido ayuda y se ha tomado con un traslado a Logroño; y Madrid también ha mandado ayuda a través del Samur. “No rechazamos nada, hay una unidad, todos estamos remando en la misma dirección”, señalaba.