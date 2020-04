Agentes sociales de la construcción publican una guía de recomendaciones ante el reinicio de actividad

Piden al Gobierno que asegure el suministro de equipos de protección para el reinicio de las actividades de construcción este lunes

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT junto a CCOO de Construcción y Servicios y la Confederación Nacional de la Construcción han acordado una guía de actuación en materia preventiva por causa del Covid-19 en las obras de construcción ante la reactivación de algunos sectores económicos prevista para el próximo lunes 13 de abril, según informaron en un comunicado.

El acuerdo establece un conjunto de medidas consensuadas entre los agentes sociales y de aplicación en todos los centros de trabajo temporales o móviles y a todas las personas que actúen en los diferentes puestos de trabajo.

Este documento, que pretende servir de guía para facilitar la elaboración de un procedimiento de actuación en cada obra por parte de cada empresa contratista, se irá revisando puntualmente.

La guía aborda desde las medidas preventivas básicas hasta las de protección individual en personas con síntomas, pasando por las medidas específicas para el sector de la construcción, que incluyen medidas de formación, información y coordinación; medias para antes y durante el desplazamiento de trabajadores a la obra; a la entrada a la obra; durante el trabajo en obras de construcción; en las pausas y descansos; y también para la salida de la obra.

El secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, ha advertido de que "sin protección no puede haber reactivación" y que "si no se garantizan las medidas de prevención necesarias para evitar contagios no se debe proceder a iniciar actividad alguna en las obras hasta que que no asegure el cumplimiento de las recomendaciones que establece la guía de actuación y los protocolos sanitarios".

Por ello, UGT FICA exigen al Gobierno "que asegure el suministro y la distribución de equipos de protección individual (EPI) para los cerca de 1,8 millones de trabajadores y trabajadoras de las empresas de la construcción que van a reiniciar su actividad este lunes".