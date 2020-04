Aprovechar el confinamiento: ¿Cómo organizar bien tu armario?

Aunque tengamos como santo y seña el #yomequedoencasa no hay por qué aburrirse y podemos hacer que este retiro obligatorio sea lo más productivo posible. ¿Qué te parece ponerte manos a la obra y dejar tus armarios impecables?

No es tarea fácil, pero lo más importante es tomar la determinación y ponerse manos a la obra. "Reserva tiempo suficiente y te garantizo que puedes conseguir un resultado magnífico siguiendo estos sencillos pasos que comparto con vosotros", explica en declaraciones a Europa Press Roberto Sánchez, reputado asesor de imagen cuenta con un Master en Asesoría de imagen tanto femenina como masculina, es Style Coach Mastery, Personal Styling cursado en la Central Saint Martin's de Londres y Técnico superior en asesoria de imagen & Personal Shopper. Además, tiene formación específica en protocolo social, comunicación de moda & lujo, visagismo, tejidos...

¿Cómo organizar tu armario?

1º REVISAR: Dedica un momento a revisar toda la ropa que tienes, cómo la tienes organizada, qué prendas son las que más usas y cuales las que menos. No te olvides del armario que tienes en la entrada dónde guardas chaquetas y abrigos, identifica todas las cajitas de pendientes, colgantes, anillos, etc... y por supuesto la ropa de deporte. ¿Tienes ya todo bien identificado y sabes dónde está cada prenda y accesorio? Pues pasamos el siguiente punto.

2º SELECCIONAR: "Los armarios tienen que quedar completamente vacíos. Sí, vacíos sin absolutamente nada dentro y así aprovechamos para pasarle un paño con un poco de agua y algún producto de limpieza", se muestra determinante Roberto Sánchez.

Antes de sacar toda la ropa, crea encima de la cama o bien en otra superficie cercana al armario, tres secciones: Una con las prendas que se quedan, otra con las prendas que descartas y una tercera compuesta por prendas que no sabes si dejarlas o no... "Este lo dejaremos para revisar una vez finalizado todo el proceso de selección", incide el asesor de estilismo. Procura no poner aquí todas las prendas de "para andar por casa". Este es un mecanismo de auto-engaño muy utilizado para no deshacernos de prendas que al final tampoco usarás para ese fin.

3. REORGANIZAR: Lo más efectivo es organizar tu armario por tipo de prendas, dentro de estas por colores y por último por tipo de tejidos o materiales. Es muy recomendable que todas las perchas que tengas en tu armario sean iguales y a ser posible de madera.

"Como parte de mi actividad profesional como asesor de imagen y después de haber revisado y organizado cientos de armarios, os recomiendo que tengáis muy en cuenta estos consejos que os servirán de ayuda para que vuestro subconsciente no os confunda y el resultado final sea perfecto", recomienda el estilista.

Algo muy clave que tiene muy claro: "La ropa que no has utilizado en el último año, jamás la vas a utilizar. Por tanto, descarta este tipo de prendas sin dudarlo".

Para 'andar por casa' necesitas un número pequeño de prendas. No te auto-engañes y evita amontonar ropa para este fin.

Prendas con etiqueta: Si no has estrenado una prenda es porque no lo has necesitado y probablemente no lo vayas a necesitar en el futuro. Piensa en qué momento compraste la prenda y por qué. Puede que el fin de esta prenda fuese 'distraerte en un mal día' y simplemente la compraste porque en ese momento te apetecía, pero no por necesidad. En este caso la prenda ya ha cumplido su función (que era aliviarte de ese mal día), asimila que comprarla fue un error, descártala de tu armario y simplemente la próxima vez piénsalo dos veces antes de tomar la decisión.

Tienes que ver tu armario como si fuese una caja de herramientas: Cada elemento tiene su sitio, sirve para un momento de tu vida (profesional, personal, ocio, deporte...) y debes tener cada prenda identificada al momento sin necesidad de buscar.

Siguiendo estos sencillos pasos conseguirás tener un armario funcional y bien organizado. Esto te ahorrará tiempo, dinero y sobretodo será un gran alivio a nivel psicológico puesto que no volverás a decir la tan temida frase: "¡No sé que ponerme!"

Además, "piensa que toda esa ropa que está ocupando espacio en tu armario pero que no usas, siempre que se encuentre en buen estado, la puedes donar a alguna ONG con lo cual tendrá una segunda oportunidad de ser usadas por personas que la necesitan", recomienda Roberto Sánchez.