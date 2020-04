Los alumnos del último año de Enfermería de la USAL se ponen al servicio de Sacyl para reforzar la atención sanitaria y trasladarse a otras provincias si es necesario

El Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León expresó hace un par de días su enérgico rechazo a que la Consejería de Sanidad de la Junta quiera suplir a enfermeras con otros colectivos por la supuesta falta de profesionales.





El órgano colegial explicó que tuvo acceso a una comunicación interna de la Gerencia regional donde se instaba a sustituir a enfermeras por graduados de Medicina que no han obtenido plaza en el MIR y afirmó que el miércoles, 8 de abril, el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) aprobó una orden que permitiría esta medida.





El Consejo, en un comunicado, incidió en que más de 200 enfermeras de Castilla y León se han ido a trabajar al Hospital de Ifema de Madrid por la falta de previsión y 554 enfermeras de Sacyl están aisladas al resultar positivo en COVID-19 mientras que hay cientos de desempleadas en otras comunidades autónomas a las que se podría acudir como ha hecho Madrid.

Este viernes, 10 de abril, un nutrido grupo de estudiantes del último grado de Enfermería de la Universidad de Salamanca informaron a SALAMANCA24HORAS de su más absoluta disponibilidad para reforzar la atención sanitaria de Sacyl. "El colectivo de estudiantes de último curso de enfermería manifiesta abiertamente su disponibilidad y disposición a trasladarse a diferentes provincias si fuera necesario", señalan.

Estos estudiantes afirman que semanas atrás se requirió sus datos por parte de Sacyl para poder realizar labores de apoyo enfermero, ya que cuentan con más del 80% de las prácticas clínicas realizadas y únicamente les falta la presentación del Trabajo Final de Grado (TFG) —trámite señalado para realizarse dentro de un mes antes de la vorágine que vivimos— para obtener su título académico. Sin embargo, estos estudiantes aseguran que Sacyl no volvió a ponerse en contacto con ellos, al igual que en Zamora hicieron lo mismo con sus estudiantes. "Sólo en la provincia de Ávila se contrató a un pequeño grupo de estudiantes para esas labores", indican.

En este sentido, tras el comunicado del Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León que hacía referencia a la intención de Sacyl de suplir las bajas de enfermeras con otros colectivos por la supuesta falta de profesionales, el colectivo de estudiantes del último año de Enfermería está "muy indignado y descontento con esta situación y la gestión de la crisis por parte de Sacyl". "Somos conscientes de que aún no somos enfermeros titulados, aunque por parte de diversas asociaciones y sindicatos se ha pedido que se adelante la emisión de los títulos; pero hemos realizado durante estos últimos 4 años prácticas clínicas en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, conociendo bien sus instalaciones y formas de trabajo, los diversos trámites administrativos así como las técnicas de enfermería a realizar", aseguran.

Y continúan: "que por parte de la gerencia del Sacyl se prefiera la contratación de médicos sin especialidad los cuales no conocen las técnicas y cuidados de enfermería nos indigna profundamente y denigra la profesión enfermera".

Pregunta de SALAMANCA24HORAS a la consejera de Sanidad sobre el tema

En la rueda de prensa diaria de este viernes, SALAMANCA24HORAS preguntó sobre este tema a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que indicó que la Junta no ha considerado suplir a enfermeras por otros colectivos sanitarios, dándo por incierto, por lo tanto, lo asegurado por el Consejo de Colegios de Enfermería.

"No hemos suplido enfermeras por otros colectivos sanitarios pero las diferencias entre hospitales en Castilla y León son evidentes. En provincias como Ávila, los estudiantes de Enfermería hacían falta, pero en Salamanca y Zamora no se han precisado porque con las bolsas de empleo estamos cubiertos. Si no se les ha llamado es porque la gerencia ha considero que no hacía falta en este momento", indicó Casado a la pregunta de este diario.

Pese a esta respuesta de Casado, el colectivo de estudiantes de último año de Enfermería de la Universidad de Salamanca mantiene su disponibilidad para sumarse al servicio activo sanitario en los próximos días o para incorporarse a otras provincias, como Segovia y Soria, que se encuentran viviendo peores momentos asistenciales que Salamanca.