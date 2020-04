VÍDEO | La ministra de Hacienda promete ayudas para el sector cultural sin detallar cómo afectarán a la tauromaquia

SALAMANCA24HORAS ha sido uno de los medios de comunicación que ha podido participar este viernes en la rueda de prensa ofrecida por el Gobierno de España de manera telemática tras la celebración de un Consejo de Ministros Extraordinario. En ella han comparecido el ministro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Salvador Illa, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

A pregunta de este medio de comunicación sobre cómo se efectuará la ‘desescalada’ en Salamanca, dado que este jueves, Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, indicaba que no se dan las condiciones necesarias para afrontarla en esta comunidad autónoma, Illa ha respondido que se actuará con cautela: “Es un proceso. No se trata de cruzar una puerta, sino de atravesar un pasillo. Será una transición hacia una nueva normalidad. Tenemos equipos multidisciplinares que están trabajando en ello junto a las comunidades autónomas. No podemos anticipar más porque todavía estamos en fase de confinamiento y no tenemos experiencias previas que nos puedan alumbrar”.

Por su parte, Montero ha señalado que el Gobierno ayudará a reflotar el sector cultural con varias aportaciones. “¿Se incluye en ellas a la tauromaquia y en qué medida?”, le ha cuestionado SALAMANCA24HORAS. Su respuesta, “la cultura es un sector imprescindible para este Gobierno porque no se entiende la democracia sin ella; al no poder celebrar actos, el cine, el teatro o la música están sufriendo la bajada de la actividad económica y tenemos que trabajar para reactivar ese universo”.