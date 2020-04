La consejera de Familia: "Tenemos que hacer todo lo posible para que en las residencias haya el menor número de afectados, y la Junta lo está haciendo"

En su intervención, Blanco ha comenzado agradeciendo el trabajo que en estos días están realizando todos los profesionales de los servicios sociales de Castilla y León. "Esto demuestra que nuestros servicios siguen funcionando a pesar de esta cuarentena, a pesar de esta pandemia y de esta crisis. Seguimos incrementando las prestaciones porque recaen en las personas, en las familias. Sirven para poder subsistir y salir adelante", ha comentado la consejera de Familia.

Blanco ha comentado que se están facilitando desde la Junta las contrataciones inmediatas de personal al cuidado de personas dependientes y mayores que no pueden servirse por sí mismas o salir de sus casas. "Los CEAS siguen abiertos tanto telefónicamente como presencialmente en aquellas situaciones que son más urgentes y necesarias", ha indicado. Sobre la teleasistencila, la consejera ha señalado que "no sólamente no se ha reducido, sino que se ha aumentado el número de usuarios y se está trabajando con estas personas de una manera más activa para detectar cualquier situación de vulnerabilidad".

"En esta situación tan difícil y complicada, los servicios sociales están ahí y siguen funcionando. Quiero agradecer a las entidades locales lo rápido que implementaron las medidas indicadas por la Consejería. Estamos en permanente contacto con ellos", ha dicho Isabel Blanco.

Desfase entre los datos de las residencias y generales de Sanidad

Blanco también ha comentado que entre los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León sobre los datos de la pandemia en las residencias de mayores existe un desfase con los generales que aporta Sanidad. "Esto se debe a que los datos de Sanidad se cargan la tarde anterior a esta rueda de prensa, mientras que los de las residencias se realiza a las 10:30 horas del mismo día en que tiene lugar la rueda de prensa (que comienza a las 13:00 horas)".

La consejera también ha afirmado que Sanidad está realizando un importante número de tests en las residencias, debido a que se trata de la población más vulnerable, aunque el número crece en función de la situación de cada provincia.

Sobre el ingreso mínimo vital que estudia el Gobierno Central, Blanco ha comentado que "necesitamos conocer el texto". "Hace días comunicamos al Gobierno que esto tiene que ser consensuado con las comunidades autónomas, porque ahora mismo muchas CCAA cuentan con mecanismos complementarios, como la Renta Garantizada de Ciudadanía que tenemos en Castilla y León. Nos transmitieron que volverían a ponerse en contacto con nosotros pero no tenemos más noticias por ahora. Las informaciones últimas que tenemos son porque van apareciendo en la prensa", ha dicho.

En referencia a que si la Junta se plantea medicalizar las residencias de ancianos cuando pase la pandemia, como están pensando hacer en Madrid y Cataluña, la consejera ha transmitido que "habrá que estudiar el modelo, cómo se ha comportado y habrá que reestructurarlo viendo qué ha funcionado y qué no. Vamos a esperar a que la crisis pase y realizaremos un estudio sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso sí, las residencias son centros de carácter social donde viven personas, no son hospitales ni centros de salud".

Por último, la consejera ha negado que se hayan producido dejaciones de funciones en cuanto a las residencias. "Cuando pase esta crisis todos tendremos que rendir cuentas pero niego tajantemente que haya habido dejación de función. Cuando hablamos de las residencias hablamos de personas y no de números".

Isabel Blanco ha puesto un ejemplo: "Hay una residencia, de la que no puedo indicar el nombre porque me lo impide la Ley de Protección de Datos, que no tenía ningún caso de coronavirus, ni confirmados ni con síntomas compatibles. Una madre de esa residencia veía todos los días a escondidas a su hijo con síndrome de down. Ahora, la residencia tiene ya casos. ¿Ha habido dejación de funciones o somos personas? Lo cruel de esta enfermedad es que es un virus que se contagia muy facilmente y que afecta a las personas más débiles. Tenemos que hacer todo lo posible para que haya el menor número de afectados, y este gobierno regional lo está haciendo".