La periodista salmantina Celia Sánchez lanza una novela policiaca gratuita y por entregas a través de Facebook

Celia Sánchez, periodista y actriz salmantina, abre la puerta al mundo de la literatura con la publicación de su primera novela, Un asesino entre doce, que plantea como "un homenaje a Agatha Christie, autora a la que leo y sigo desde mi adolescencia con admiración total".

Desde este lunes, 13 de abril, la novela podrá leerse en redes sociales por capítulos. La autora colgará todas las semanas una parte de la publicación para que esta pueda seguirse en abierto y "esté a disposición de todos desde mi Facebook y mi cuenta de Instagram".

"Ahora mismo, en estos días de cuarentena, considero que todos debemos aportar lo mejor de aquello que tenemos. Admiro lo que muchos, en el ámbito cultural, están haciendo en estos momentos difíciles, poniendo su talento a disposición de cualquiera que lo quiera disfrutar, leer, escuchar. Actores, músicos, escritores… Este es mi granito de arena".

La novela, ambientada en Salamanca, convierte a la ciudad en un personaje más dentro de una intriga criminal que se desarrolla en una familia charra de clase alta durante los días previos a Navidad. «A todos los personajes les tengo mucho cariño. A algunos se me nota que los quiero más, como me dice siempre mi editora. Varios están inspirados en personas que he conocido, más o menos cercanas a mí. El referente real me ha dado el perfil, que luego he transformado a mi gusto».

La edición de Un asesino entre doce corre a cargo de la también periodista salmantina María R. Coco. Las imágenes que acompañarán la publicación de los capítulos son fotografías firmadas por Solete Casado Navas. "Estar con ellas en esto, después de haber currado mano a mano en la prensa escrita, es una maravilla. El trabajo de edición está siendo divertido, sorprendente, un gran aprendizaje. María sabe tocarme en el punto justo para sacar lo mejor de cada capítulo. Y las imágenes de Solete Casado resumen a la perfección el ambiente de la novela. Condensan excelentemente la trama", dice la autora.

¿Y será fácil averiguar quién es el asesino? "Pues tal vez sí… o tal vez no. Lo que me gustaría es que los lectores fueran aportando ideas, comentarios, críticas, puntos de vista. Al lanzarme a publicar así, la novela está muy abierta a dejarse influir. Me encantará recibir ese feedback".

Sinopsis

Cuando Lita, una viuda de la alta sociedad salmantina, convoca a su familia y amigos cercanos a una cena de gala prenavideña para anunciarles una gran noticia no podía imaginar que su casa sería el escenario de un sorprendente asesinato. Todos los presentes —entre los que se encuentran sus sobrinos, su sacerdote personal, un biógrafo y el personal de servicio—, como en las mejores novelas de Agatha Christie, son sospechosos.

¿Quién o quiénes han sido capaces de acabar con esa vida en el salón de la vivienda señorial? ¿Cuáles son sus motivos? Al inspector Maximino Castro y a su ayudante, Loreto Fernández, les toca investigar el crimen en una ciudad en la que las apariencias son tan importantes que no se perdona a quien se atreve a desafiarlas.