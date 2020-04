Las prácticas de los másteres de la USAL, en el aire: o aplazarlas sine die o sustituirlas por metodologías formativas alternativas

Los directores y directoras de los Másteres de la Universidad de Salamanca ya han recibido las diferentes directrices para establecer el plan de docencia de cara al último trimestre lectivo de este curso 2019-2020, que se realizará de forma no presencial. No han sido los únicos, puesto que también los coordinadores de los Doctorados del Estudio salmantino han recibido una carta similar.

Ambos documentos, firmados por la vicerrectora de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud, Purificación Galindo, detallan algunas consideraciones elaboradas desde el equipo rectoral sobre todo en cuestión de la realización y defensa de los TFM así como en la realización de las prácticas externas. En lo que a los Doctorados se refiere, se adoptan medidas excepcionales para la tramitación de la presentación y defensa de tesis doctorales en la Universidad de Salamanca.

Prácticas en los másteres: los estudiantes que no hayan realizado la mitad de las mismas deben optar por programar metodologías formativas alternativas o reprogramar las prácticas para realizarlas cuando desaparezca el estado de alarma

En la misiva enviada a los directores de los másteres, desde el equipo rectoral se explica que, si bien tienen conocimiento de que la mayoría de estos estudios “prácticamente han terminado la docencia y, en los casos en los que quedaba alguna asignatura pendiente, ya tienen planificado como realizar la docencia de forma no presencial”, son conscientes de que todos tienen pendiente parte de la realización y la defensa de los trabajos de fin de máster (TFM).

Sobre las asignaturas pendientes que pudieran quedar, se recuerda a los directores y directoras que se debe comunicar al Vicerrectorado de Postgrado qué actividades ya se han reconvertido al modelo no presencial, y cómo se ha hecho, rellenando las adendas a las fichas correspondientes. Así mismo, debe constar claramente qué actividades es imposible que puedan reconvertirse.

Una de estas asignaturas puede ser la correspondiente a las prácticas externas. En aquellos casos en los que los estudiantes no hayan realizado el 50% de las mismas, deben optar por programar metodologías formativas alternativas o reprogramar las prácticas para realizarlas cuando desaparezca el estado de alarma y la suspensión de las actividades presenciales en la Universidad.

Es decir, que aquellos alumnos que estén pendientes de realizar dichas prácticas, como puede ser un gran número de estudiantes del Máster de Profesorado (MUPES), podrían o bien aplazar las prácticas hasta los meses de mayo y junio (con suerte) o septiembre o bien acordar la realización de metodologías formativas alternativas.

Eso sí, la decisión debe ser aprobada por la Comisión Académica del Título, (con acuerdo del Departamento que tiene la responsabilidad Académica y del Centro del que depende administrativamente el Máster) y debe ser comunicada dentro del mes de abril al Vicerrectorado de Postgrado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud.

El TFM, que se defenderá de manera presencial cuando se requiera, se podrá presentar aunque las prácticas se aplacen

Para aquellos otros alumnos que tienen pendiente realizar las Prácticas Externas pero puedan desarrollar el trabajo fin de master de forma telemática o que no tengan que realizar dichas prácticas -bien porque no tengan esa asignatura o bien porque ya las hayan realizado-, pueden ser autorizados para defender el TFM antes de haber finalizado las Prácticas, siempre que la Comisión Académica del Master lo apruebe.

En el caso de aquellos otros alumnos cuyo TFM tiene carácter experimental (abarca todas aquellas actividades que el estudiante no puede realizar de forma telemática), dado que estos trabajos tienen carácter individual y no requieren de la reunión de varias personas simultáneamente, se estudiará individualmente si se permite el acceso restringido a los centros para la elaboración de dicho TFM, o debe retrasare hasta la suspensión de las actividades no presenciales en la Universidad.

En cuanto a la defensa del TFM, para simplificar su evaluación se podría, según criterio de los órganos responsables, adoptar el modelo consistente en la calificación de cada trabajo por el tutor, y someter a una evaluación posterior por tribunal sólo aquellos que superen cierta calificación, la cual podría determinarse para cada Máster.

En cualquier caso, los tribunales se reunirán de forma no presencial y la defensa se realizará por videoconferencia en tiempo real utilizando Blackboard-Studium, Skype, Google Meet, Bridgit o similar. Las defensas, que deben estar abiertas al resto de estudiantes, deben grabarse para que quede soporte documental de las pruebas realizadas.

La conversión de pruebas presenciales en no presenciales debe tener en cuenta los medios técnicos de los que dispone el alumno y su localización geográfica. Si un alumno demuestra una carencia de medios técnicos que no puede suplirse razonablemente, se diseñarán pruebas evaluadoras a distancia asincrónicas, o este alumno deberá ser evaluado presencialmente en condiciones de acceso restringido a los centros, si fuese posible.

Todo lo anterior deberá recogerse en las modificaciones que cada profesor debe incorporar a las adendas a las fichas de cada asignatura, incluido el TFM, y los estudiantes deben conocer con antelación suficiente los criterios, métodos de evaluación aplicables y criterios de calificación en todos los casos.

Se levanta la suspensión de los plazos para la tramitación de los procedimientos dirigidos a la presentación y defensa de la tesis doctoral

En lo que a los Doctorados se refiere, en el documento remitido por la vicerrectora se acompaña una resolución del rector, Ricardo Rivero, con fecha de 11 de abril, en el que se adoptan medidas excepcionales para la tramitación de la presentación y defensa de tesis doctorales en la Universidad de Salamanca como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Concretamente, se levanta la suspensión de los plazos para la tramitación de los procedimientos dirigidos a la presentación y defensa de la tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, durante la vigencia del estado de alarma “siempre que el doctorando acredite, mediante escrito motivado dirigido al Director de la Escuela de Doctorado, que la paralización de estos trámites o la suspensión de los plazos procedimentales le acarrean un perjuicio grave en sus derechos e intereses, manifestando expresamente el doctorando su conformidad con la prosecución del procedimiento o con la no suspensión de los plazos”.

También se aclara que las tesis doctorales depositadas con anterioridad a la publicación de la presente resolución o que hubieren iniciado trámites procedimentales encaminados al depósito o su defensa podrán solicitar que se les aplique lo previsto en esta resolución.

No obstante, recuerdan que, en todo caso, se exigirá el exacto cumplimiento de todos los actos y plazos previstos en la tramitación por la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad, que se llevarán a cabo por vía telemática y recurriendo al Registro General. La defensa de la tesis doctoral se llevará a cabo, cuando así se solicite, a través del espacio o plataforma que sustente la enseñanza virtual.