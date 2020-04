​VIDEO | Sanitarios, fuerzas armadas, policía, trabajadores y personas desde casa: el vídeo salmantino que se está volviendo viral

La salmantina Sofía Sánchez ha realizado un vídeo de más de cuatro minutos con numerosas fotografías y mensajes de sanitarios, fuerzas armadas, policía, trabajadores y personas en casa durante estos días de confinamiento. El video, que comienza con una imagen de la Plaza Mayor, se ha convertido en viral.

“Me motivó ver vídeos en la televisión y pensé que yo también debería hacer uno de Salamanca. A través de mi cuenta de Instagram, como pone al final del vídeo, fui recaudando fotos de profesionales esenciales que están en primera línea de batalla. La verdad que me costó bastante poder conseguir fotos porque algunos son conocidos pero otros no. Después, hace una semana, se me ocurrió meter fotos de la gente que nos quedamos en casa y el fin era dar ánimos y transmitir una energía positiva para que no decaiga la esperanza”, explica Sofía Sánchez a SALAMANCA24HORAS.

El video está ‘corriendo’ entre los dispositivos electrónicos de nuestra ciudad. “Lo he hecho yo solo pero sí que colaboraron dos amigas, una militar y otra enfermera, para recaudar muchas fotos. Sienta muy bien hacer cosas para los demás cuando ves que sacar sonrisas. Es reconfortante”, concluye Sofía.