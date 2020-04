Ciudad Rodrigo renueva 47 luminarias con una inversión que supera los 20.000 euros

Hasta 47 luminarias se sustituirán en Ciudad Rodrigo en un trabajo que se realizará toda esta semana, gracias a la subvención concedida por la Diputación de Salamanca en el marco de la convocatoria del Plan de Optimización Energética (POE 2019).

Las obras, que se han visto condicionadas por la actual situación de emergencia sanitaria y por el retraso del suministro de las luminarias derivado, las realiza una empresa local por un montante total de 20.166,67 euros.

De esta inversión total, la Diputación asume 10.000.00 euros y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo el resto. La actuación afectará a C/ Andrés del Brío (6), C/ Celso Lagar (6), Trasera C/ Celso Lagar (5), entre Andrés del Brío y Celso Lagar (7), jardín derecha Celso Lagar (3), Paseo Salvador Sánchez Terán (11), Isleta de glorieta en intersección de Paseo de Salvador Sánchez Terán y Calle Andrés del Brío (2), C/ Álamo Grande (5) y Avda. Portugal (2).

El alcalde, Marcos Iglesias, ha señalado que "debemos seguir avanzando en políticas de eficiencia energética que benefician a la reducción del impacto del cambio climático, así como a la reducción de gasto corriente. Es intención del Ayuntamiento seguir avanzando en esta tendencia, buscando fondos de otras administraciones públicas, con las debidas aportaciones municipales, como es el caso".