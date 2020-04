El PSOE exige a la Diputación la restitución de la ayuda a domicilio y la reapertura de los CEAS en la provincia

El Grupo Socialista en la Diputación ha remitido una carta, firmada por su portavoz Fernando Rubio, y dirigida al presidente de la institución, en la que exige la inmediata restitución del servicio de ayuda a domicilio y la reapertura de todos los Centros de Acción Social, CEAS, comarcales en la provincia, estableciendo los protocolos y las medidas de seguridad y de prevención, tanto para los trabajadores como para los beneficiarios, que sean necesarias para el restablecimiento de la prestación de estos servicios.

El portavoz socialista considera, y así se lo ha indicado al presidente de la Diputación, que no se puede prolongar ni un segundo más la ausencia de ayuda domiciliaria a quienes ya antes de esta crisis sanitaria la recibían por criterios de necesidad.

Fernando Rubio estima que la crisis sanitaria y la situación de confinamiento han provocado que las necesidades de atención presencial sean importantes en estos momentos, tanto en la ayuda personal a domicilio como en la atención presencial por parte de los trabajadores de los CEAS comarcales, una referencia básica para la población rural de la provincia. Es evidente, y en esto no cabe ninguna duda, “que ni el teletrabajo ni la atención telefónica pueden sustituir de manera óptima ni sostenible en el tiempo a la atención personal que se presta con la ayuda a domicilio y también en las oficinas de los CEAS comarcales”.

El Grupo Socialista manifiesta que la interrupción de servicios sociales con carácter general decretada por el equipo de gobierno provincial tras la declaración del estado de alarma no debe mantenerse ni un día más puesto que, “eso supondría el abandono ‘de facto’ de sus usuarios y, por tanto, de los colectivos que más apoyo necesitan, precisamente cuando más falta hace ese apoyo, en otras palabras, significaría abandonar a su suerte a los vecinos de nuestra provincia”.

El portavoz le recuerda al presidente de la Diputación que, como tónica general, en las provincias de Castilla y León la limitación de servicios sociales ha sido mucho más contenida que la decretada por él mismo en la provincia de Salamanca, o que incluso, “en algunas otras provincias de la Comunidad esta limitación no ha existido, como es el caso de León, donde no solo no se han suprimido sino que se han incrementado puesto que en su diputación han considerado que en momentos críticos es cuando más se necesita la prestación de este tipo de servicios”. En Salamanca, “la realidad ha sido que muchos salmantinos que habitan en las zonas rurales se han visto sin servicio de ayuda a domicilio y sin la referencia real y palpable que supone la atención presencial en los CEAS”.

Por todo ello, ha concluido Fernando Rubio, pasado un mes tras haber tomado la decisión de suprimir con carácter general dichos servicios a los municipios, a pesar de ser servicios esenciales, y coincidiendo con el regreso a sus puestos de gran parte de los trabajadores de servicios no esenciales dictado por el Gobierno de España desde ayer, se hace patente la urgente necesidad de restituir de manera general el servicio de ayuda a domicilio y la apertura de todos los CEAS comarcales. Una petición que ya fue realizada por el PSOE en el pleno de la institución celebrado el pasado día 8 de abril en términos de absoluta lealtad institucional y con el espíritu más constructivo, que demandan la práctica totalidad de Ayuntamientos y vecinos de la provincia, y a la que el equipo de gobierno del PP encabezado por Javier Iglesias, sigue haciendo oídos sordos".