Proponen ayudas a los productores de leche de oveja y cabra para que reduzcan su producción un 10% y no saturen el mercado

Ayuda a los productores de leche de oveja y de cabrar para reducir la producción y evitar la saturación del mercado. Es la propuesta de UPA Castilla y León, que plantea que los ganaderos perciban una ayuda de las administraciones -Ministerio de Agricultura y Junta de Castilla y León- por reducir la producción hasta en un 10% respecto a los mismos meses de 2019, tomando como referencia los datos de los que dispone el FEGA, para evitar una sobresaturación del producto en el mercado.

La OPA considera que, ante la situación que atraviesan estos sectores debido a la crisis sanitaria y por el cierre de muchos canales de venta como mercadillos, pequeñas tiendas o el cese de la actividad de la restauración, urge actuar con diligencia.

Se trataría de una medida excepcional que consistiría en reducir la producción de forma temporal en unas fechas claves como los meses venideros, donde se puede producir una saturación en el mercado hundiendo los precios hasta límites extremos.

UPA explica esta opción como la más válida para suavizar la producción de leche en dos sectores que están especialmente `tocados´ por la crisis del coronavirus. De este modo, el ganadero podría cubrir los costes alimenticios y el resto de costes directos que tiene que seguir asumiendo a pesar de ver reducidos drásticamente sus ingresos por la situación actual de excepcionalidad.

El precio mínimo para cubrir los costes de producción para la leche de cabra nunca debería ser inferior a 0,0721 euros/extracto quesero, y la propuesta de UPA es que los litros que excedan de ese 10 % no fueran objeto de subvención. Esta medida, argumenta la OPA, "no se aplicaría para la leche de oveja siempre y cuando los contratos firmados para 2020 fueran respetados por las industrias, y de no ser así se aplicarían las mismas condiciones de apoyo que proponemos en el sector caprino".