"Rata contagiosa": El intolerable mensaje escrito en el coche de una médica ginecóloga de Barcelona

Una médico ginecóloga de Barcelona se ha encontrado un mensaje muy desagradable en su vehículo cuándo se disponía a cogerlo para ir al trabajo.

La imagen ha circulado por las redes sociales y la gran mayoría de usuarios han condenado este acto vandálico y dan fuerzas a estos sanitarios que están al pie del cañón para salvarnos.

En la imagen que ilustra esta noticia se puede leer el mensaje escrito con spray negro. Un insulto que se encontró cuando se disponía a coger el vehículo del garaje comunitario para ir a trabajar al hospital.

"Me quedé en shock, no entendía nada. Subí a casa otra vez, temblando. Tengo a un vecino, en mi propia comunidad, con mucha maldad. Me gustaría que no se repitieran estos actos vandálicos", ha explicado Silvana Bonino, que ya ha denunciado lo ocurrido ante los Mossos d'Esquadra.