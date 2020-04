​Purificación Galindo, vicerrectora de Postgrado de la USAL: “No hay nada decidido sobre las prácticas, se está trabajando a todos los niveles para encontrar la mejor solución”

Puede que esté siendo el año académico más difícil y más entraño de los últimos 80 o 90 años.

Esta situación es insólita. Situaciones difíciles ha habido muchas.

Al equipo rectoral le está tocando tomar decisiones valientes y arriesgadas.

Si, así es.

¿Cómo se afrontan estas situaciones?

Con mucho trabajo en equipo y escuchando las recomendaciones de los diferentes colectivos implicados.

Usted está al frente de un Vicerrectorado que ya de por sí es muy importante pero que, desde que estalló la crisis sanitaria, ha cobrado, si cabe, aún más relevancia.

Quien ha cobrado relevancia con la pandemia han sido los sanitarios. Es una pena que haya tenido que ocurrir algo así para que muchos se den cuenta del papel que juegan en la sociedad.

Nosotros solo nos hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias y hemos puesto a disposición todos los medios de los que dispone la USAL.

La vinculación de la USAL con el Hospital es muy estrecha, y hay muchos profesores que están en primera línea de batalla en esta lucha contra el coronavirus.

Si, efectivamente así es. Y no solo con el Hospital de Salamanca sino también con los de Zamora, Ávila y León.

En lo referente al postgrado, se ha escrito una carta a los directores y directoras de los másteres con una serie de directrices.

Hemos tenido en cuenta las opiniones de los directores y directoras de los másteres y ellos, a su vez, las opiniones de los profesores implicados en los respectivos títulos. Y esa carta recoge el fruto de ese análisis para dar soluciones a todas sus inquietudes.

Está, además, en concordancia con las recomendaciones de las Universidades Públicas de Castilla y León y el acuerdo de 3 de abril de la Red Española de Agencias de Calidad ante la situación de excepción provocada por el COVID-19

Cuando se habla de sustituir las prácticas por metodologías formativas alternativas, ¿en qué tipo de actividades se piensa?

La respuesta no es única, requiere distinguir entre las prácticas externas curriculares, no curriculares y las propias de las asignaturas. Además, hay que analizar si se trata de titulaciones habilitantes o no y si se trata de prácticas de último curso o no.

En los casos en los que el estudiante hubiese ya realizado más de un 50% de las prácticas en el centro/institución correspondiente, se podrá plantear cubrir el resto con actividades formativas relacionadas.

En algunos casos, la conexión virtual de los profesores y alumnos a los ordenadores donde están los programas de simulación de prácticas que se utilizan habitualmente en la docencia práctica de algunas asignaturas, podría ser una solución.

¿Sería siempre esto posible?

No. En este momento estamos a la espera de que los órganos responsables de los títulos nos envíen la información sobre aquellas prácticas que requieren presencialidad.

¿Cómo se va a decidir qué estudiantes o que másteres pueden acogerse a esa metodología y cuáles no? ¿Los casos se estudiarán individualmente?

Efectivamente. Se estudiarán individualmente en función de la información suministrada por la Comisión Académica del Máster, el Departamento que tenga la responsabilidad académica y el Centro del que depende Administrativamente. Esto incluye la opinión de los estudiantes ya que hay representantes de estudiantes en estos órganos.

El alumnado del MUPES que no haya hecho las prácticas, ¿podrá solicitar esa metodología formativa alternativa o tendrá que aplazarlas hasta que se retome el curso escolar, ya sea este año o en septiembre?

No puedo darte una respuesta definitiva porque está en estudio en este momento. Lo que sí puedo adelantar es que los cuatro coordinadores del Máster de Secundaria de las Universidades Públicas de Castilla y León están buscando un marco de flexibilidad para que puedan acabar el curso. Desde el Vicerrectorado de Postgrado apoyaremos sus propuestas.

Podrían empezar a hacer prácticas remotas con un plan de actividades virtuales de apoyo a los tutores de secundaria que ya tienen asignados y que ahora están impartiendo docencia online a sus chicos de secundaria. Si ocurriera que en la desescalada los estudiantes de secundaria vuelven a las aulas, podrían incorporarse presencialmente. Pero repito que en este momento no hay nada decidido. Se está trabajando a todos los niveles para encontrar la mejor solución.

¿Y todos los másteres de Ciencias o Ciencias de la Salud que impliquen prácticas de laboratorio?

La idea general, que aún no es definitiva porque los Departamentos y los Centros están trabajando en ello, es posponerlas hasta que la situación sanitaria lo permita.

¿No habría la posibilidad de que, en ciertos casos, se cursaran en laboratorios que estuvieran trabajando durante estas semanas?

En teoría, sería posible, siempre que se pueda mantener la distancia social. Pero como ya he señalado, la idea general es posponerlas para evitar riesgos de contagio.

¿Qué le puede decir a todo el estudiantado que, a mediados de abril, todavía no sabe qué va a pasar con el final del curso? Sobre todo a aquellos que tengan esas prácticas pendientes.

Les mandaría un mensaje de optimismo. El curso no se va a perder, eso es seguro. Encontrar la forma óptima de pasar de una formación presencial a una no presencial en tan poco tiempo, es un proceso difícil que requiere el acuerdo de muchos actores.

¿Cree que en el curso 2020/2021 se podrá volver a una normalidad similar a la que teníamos antes, o habrá aspectos que tengan que esperar?

Sinceramente creo que el primer trimestre requerirá actuaciones especiales sobre todo para los alumnos extranjeros que quizás no puedan incorporarse en septiembre u octubre, por las restricciones de movilidad. Pero paulatinamente entraremos en la normalidad. Y, de una forma o de otra, todo avanzará.

¿Cómo se está trabajando para captar a estudiantes de posgrado de cara a dicho curso?

Se está trabajan en tres planos distintos. Por un lado, con campañas de marketing digital, especialmente en Facebook, dando a conocer cada título a los alumnos interesados. Segundo, con campañas institucionales poniendo el foco en el prestigio de la Universidad y el atractivo de la ciudad. Y, tercero, reforzando la atención personalizada a las peticiones de los distintos alumnos que nos contactan, que son muchos y de múltiples países.

En todos los frentes se usan materiales promocionales de desarrollo propio, tanto de imagen como de vídeo, y se hace uso de herramientas digitales específicas como sistemas CRM (Customer Relationship Management).

¿Puede repercutir esta crisis en un descenso del número de alumnos o, al contrario, los estudiantes buscarán formarse y especializarse aún más?

Creo que sí, aunque en términos de preinscripciones los datos son excelentes, 2591 alumnos ya están preinscritos. Pero de estos, solo 1403 son españoles (54.14%). Por ejemplo, China con 231 preinscritos, Colombia 162, Ecuador 115, y México 100, por citar algunos.

Qué va a pasar con estos estudiantes, es toda una incógnita en estos difíciles momentos.

¿La USAL va a salir muy dañada de toda esta situación?

No, si fuera un problema local quizás, pero no lo es. El mundo entero está en la misma situación y la USAL está trabajando sin descanso para conseguir los mejores resultados. Se pondrá una vez más de manifiesto la excelencia de la USAL.