'Misa camilla', la iniciativa del sacerdote Leo Ramos para celebrar la misa desde su casa

Así cuenta la periodista Eva Cañas en el boletín de la Diócesis de Salamanca. Como este sacerdote ya no puede realizar las misas en su iglesia, ha pensado en retransmitirlas por las redes sociales, sin tener que abandonar el confinamiento.

Así nació la 'Misa camilla', porque su camilla se ha convertido en un altar en estos tiempos de confinamiento. “Mi sala de estar se ha convertido en una capilla improvisada, en un estudio. No tenemos medios, el foco me lo dejó mi vecino y el trípode tampoco es mío”, apunta al detallar su labor.

Eso sí, hecho de poder acercar la eucaristía a sus feligreses estaba por encima de las condiciones técnicas, “de que vieran cómo es la vida de un sacerdote en tiempos de confinamiento, de hacer cercana una eucaristía a la gente, que tengan un referente cercano, conocido, de alguien que cuando miran la cámara, le conozca, o diga, es el cura de mi pueblo”.

La idea del sacerdote es aportar cercanía y también acompañar "a quienes han perdido a alguien o están enfermos". Para Leo Ramos es un gesto bonito, “de rezar todos juntos. No es que no lo pueda hacer solo, que lo hago, sino el hecho de estar con gente que está al otro lado de pantalla”. Este gesto, según describe, “hace que uno no se sienta tan solo y tome conciencia de lo que supone celebrar la eucaristía, que no solo es para mí, sino para todas las personas”.