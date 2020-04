Álvaro Benito se inspira en el momento más difícil de su vida para componer una canción contra el coronavirus

Aunque ahora las generaciones más jóvenes le conocen por ser la voz de Pignoise, Álvaro Benito saltó a la fama como jugador del club de fútbol Real Madrid. Su absoluta pasión y la cual tuvo que abandonar por culpa de un fatídico problema de salud, refugiándose en la música, la que sin duda se convirtió en 'Mi fortaleza', la canción que ha compuesto para aportar su granito de arena ante la lucha del COVID-19.

El mismo lo explica en declaraciones exclusivas a Europa Press y se sincera, hablando de uno de los momentos más complicados de su vida, que le ha servido para componer esta canción que ahora sirve como banda sonora para muchos españoles afectados por el coronavirus y en confinamiento.

P: ¿Cómo estás Álvaro?

Álvaro Benito: Dentro de lo que cabe estoy bien, dentro de este trance que nos está tocando vivir soy un privilegiado, no me puedo quejar, mi familia tiene salud, yo tengo salud, tengo perro, le paseo por el campo, estamos pasando un tiempo inesperado pero no me puedo quejar.

P: ¿En qué ha cambiado tu rutina habitual?

A.B: La verdad es que soy muy casero pero es cierto que no tiene nada que ver el quedarte en cas aporque tú quieres o por obligación, cambia mucho la perspectiva. Intento hacer un poco de deporte todos los días, paseo con el perro, veo muchas series y películas, leo, pero lo que más hago es pasar tiempo con la música que tengo un pequeño estudio en casa. Me paso las horas muertas. Estoy trabajando desde casa con la radio y la tele, me ocupa menos tiempo porque obviamente no hay partidos pero por lo menos estamos activos así que básicamente mi día de la marmota es ese.

P: ¿Qué es lo que más cuesta arriba se está haciendo?

A.B: Yo intento ser bastante empático con todo lo que está sucediendo y no puede ser de otra manera. Creo que personas que han perdido a seres queridos, que no se han podido despedir de ellos y gente que está luchando contra la enfermedad, por un momento te pones en la piel de estas personas y no te puedes quejar. Obviamente es la realidad que nos toca a cada uno y el ver a tu familia, salir por ahí, me gusta ver música en directo, tomarte una cerveza con los amigos, ir a cenar, el tiempo de ocio que todos echamos de menos. También el hecho de trabajar, estar con los compañeros de trabajo, la rutina del fútbol... este parón que ha hecho la sociedad creo que a quien más y a quién menos le hace valorar las pequeñas cosas que a lo mejor en su momento las das por sentada.

P: Acabas de componer un gran tema solidario... Cuéntanos.

A.B: La idea surgió en El Larguero una noche con Manu Carreño y los compañeros, ya llevaba unas semanas en casa viendo las noticias y son trágicas, te sientes inútil por no poder ayudar cuando hay gente que se deja la piel, la salud e incluso la vida para ayudar a superar esto y se me ocurrió que la manera que podía aportar un pequeño grano de arena es haciendo una canción y con el altavoz que podemos tener en la radio y los que estáis ayudando a difundir la canción, todo lo recaudado fuera para ayudar a las residencias de la tercera edad de Madrid.

P: Mensajeros de la Paz también colabora, todos contra el COVID-19.

A.B: Estuvimos valorando con qué organización donar los derechos y cuando surgió esta posibilidad con el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz sabes concretamente dónde va a ir esta ayuda. Cuando trabajas con una organización más grande, sabes que estás haciendo el bien, pero no sabes expresamente dónde va tu ayuda y en este caso sí. Insisto en que es el nicho más castigado por el Covid-19, las personas mayores, las residencias que actúan como hospitales y no tienen los medios necesarios.

P: ¿Cuál es el mensajes que quieres trasmitir?

A.B: Lo primero que no deja de ser una obra musical, cuando yo ideo o creo una obra musical intento que la melodía enganche, siempre pongo todo al servicio de la canción. Luego a partir de ahí la letra tenía que tener un mensaje muy claro, sin ser evidente, no me gusta escribir algo muy evidente como los balcones, los sanitarios* eso se da por sentado, quería que la letra fuera de música, dónde no fuera todo evidente pero habla de la fortaleza que debemos tener todos en este momento, tenemos que remar juntos, de la introspección, básicamente si escuchas con atención la letra un par de veces puedes adivinar que por ahí van los tiros.

P: Es un mensaje para una situación difícil en la que los sentimientos están a flor de piel. Al componer esta canción se ha removido tu yo interno.

A.B: Realmente mi momento más duro de la vida a nivel personal ha sido tener que abandonar el sueño de mi vida, el fútbol, tan joven por una lesión tras un proceso muy duro a nivel físico y mental, con muchas operaciones de por medio y quedando ciertamente mermado en esa articulación no es nada comparado con esto. Siempre decía que la autocompasión no ayuda a nadie y que solo no podía jugar al fútbol, para mí era el sueño de mi vida pero la vida son otras muchas cosas.

Ahora la perspectiva que te da esto hace que la escala de valores se ponga en su sitio. Creo que lo que te remueve es ver cada día las personas que van falleciendo, amigos pierden a familiares cercanos y no se pueden despedir de ellos, no saben dónde lo han enterrado... Cosas absolutamente impensables hace dos meses que están sucediendo, la realidad está superando a la ficción y es una tragedia mayúscula. Todavía sigo viendo a demasiada gente ajena a todo lo que está pasando, se lo toman como un encierro en casa y no logran empatizar con lo que está sucediendo realmente. Todavía la gente tiene que hacer un ejercicio de reflexión más grande sobre todo lo que está pasando.

P: La música te ha dado esa fortaleza.

A.B: Ese dolor lo superas, la herida sigue ahí latente por así decirlo, al final el fútbol para un futbolista es lo más, no te lo puedo expresar con palabras. Yo miré hacia adelante, nunca tuve un momento de depresión, fue duro pero la vida la afronto con positivismo siempre, mirando hacia adelante. Yo tengo una frase 'el lamento nunca ayudó a nadie' y es verdad, miré hacia adelante, luego surgió la oportunidad de tener una vida profesional con la música y lo he disfrutado mucho pero el vacío del fútbol no se llenará. He sido muy feliz, soy muy feliz y no tengo nada que reprochar, el camino lo recorrería mil veces de la misma manera pero obviamente mi gran pasión era el fútbol, la música la disfruto mucho, no hay un día que no esté con la guitarra tocando, cantando, componiendo, forma parte de mi viaje diario pero una cosa no ocupó el lugar de la otra.

P: Una vez que has lanzado al mercado Mi Fortaleza, estás contento con el resultado.

A.B: A ver cómo lo explico sin que suene presuntuoso. Cuando estás haciendo algo enseguida tienes la sensación de que estará bien, cuando das en el calvo con un arreglo dices creo que esto puede funcionar, algunas veces te equivocas, pero bueno. Otras veces compones otras canciones sin gran esperanza y luego a las dos o tres escuchas dices esta canción tiene más arraigo de lo que pensaba. Esta vez la mezcla ha quedado redonda, el sonido es muy bueno, la canción te da marcha, te dan ganas de ponerte alegre, de ponerte a cantar, a bailar... era el objetivo, animar.