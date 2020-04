​Tomás de Dios: “Hace un mes pensaba que las competiciones iban a quedar desiertas; ahora creo que la decisión va a ser finalizarlas”

El parón por el coronavirus dejaba al Salamanca FS en lo más alto de la clasificación del grupo noveno de la Tercera División. Los de Tomás de Dios aventajan en un punto (y tienen un partido más) a su máximo rival: el Segosala. El técnico del equipo salmantino reconoce que una solución, en caso de reanudarse la competición, sería que ambos equipos jugasen el playoff de ascenso de categoría.

Confinamiento. “Lo llevo mal. A nosotros lo que nos regula es el entrenamiento del día a día. Estamos adaptándonos y haciendo trabajos. Analizamos situaciones propias y también de rivales directos. Los chicos están haciendo trabajo físico y tenemos mucha comunicación con ellos para saber cómo es su situación personal y la de su entorno”.

Día a día. “Un poco de fútbol sala, otro poco de fútbol sala y luego más fútbol sala. También hay tiempo para series. Algunas comunicaciones con compañeros de trabajo y ponencias online. Nos pasamos trabajos los unos a otros cuando no podemos verlos en directo”.

Primer puesto. “Estamos esperando y hay movimientos a nivel federativo. A diez o quince días se dejará claro qué es lo que se quiere por parte federativa. Hace un mes pensaba que las competiciones iban a quedar desiertas; ahora creo que la decisión va a ser finalizarlas. Están intentando buscar que nadie salga perjudicarlo y eso pasa porque no haya descensos y sí se jueguen los playoff de ascenso. Nosotros sacamos un punto al segundo y tenemos un partido más, si en vez de tener que jugar uno el playoff tienen que hacerlo dos… Eso no lo podemos controlar y no depende de nosotros, es a nivel federativo. Lo justo sería eso”.