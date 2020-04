¿Cómo vas a pasar el Lunes de Aguas? ¡Envíanos tus fotos o vídeos!

Que la cuarentena no te ague el lunes de aguas

Este será el primer Lunes de Aguas en el que los salmantinos no podrán salir al campo a comer el hornazo, tal y como manda la tradición. Excepto los años con lluvia, la cuarentena impedirá lo que es ya una costumbre el primer lunes tras el Lunes de Pascua.

Sin embargo, que no podamos salir al campo no significa que no lo podamos celebrar en nuestras casas con nuestros familiares. De hecho, muchas confiterías y obradores se encargarán de llevar los hornazos a los domicilios para que nadie se quede sin él.

