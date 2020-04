Las urgencias de hospitales comienzan a tener más casos ajenos al coronavirus tras unas semanas de ‘miedo’

La Consejería de Sanidad aconseja que ante dudas sobre si asistir o no, se pongan en contacto con el 112 o con el médico de familia para valorar si es algo importante

Este jueves la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha ofrecido una rueda de prensa junto al vicepresidente, Francisco Igea, para dar los últimos datos en cuanto a la gestión del coronavirus. En un día en el que hay 683 nuevos casos en Castilla y León y 88 en Salamanca (suman ya 2.379 en la provincia), Casado aseguraba que la situación de casos declarados aumentan “porque somos muy pesados”.

“Nos tenemos que acercar a la realidad de la enfermedad eso y pasan por que hagamos muchas pruebas y las estamos atendiendo a la velocidad que nos permite la disponibilidad de estos recursos”, apuntaba. “De manera indirecta vemos otros indicadores que dicen que los ingresos disminuyen, la demanda asistencial disminuye… pero tenemos que estar en guardia”, subrayaba. Sin embargo, añadía que veremos el pacto de los traslados de Semana Santa y de la vuelta al trabajo en unos 7 o 10 días.

Verónica Casado hablaba de una cierta normalización de la situación en la asistencia a las urgencias de pacientes no covid, ya que en las últimas semanas los gerentes de los hospitales de la comunidad habían destacado una disminución de atenciones en las urgencias. Esto se atajaba, en cierta parte, a que muchas de ellas no eran realmente urgencias y al miedo a asistir a los hospitales.

En este sentido, ya la consejera animaba a no dejar de ir a las urgencias en caso de que sea necesario: “Si tenemos que ir a un centro de salud o a un hospital porque nos esté pasando algo debemos de poder hacerlo tranquilamente”, ya que el personal sanitario está protegido, detallaba. No obstante, aconsejaba que, en caso de duda, antes de ir se pongan en contacto de manera telefónica con el 112 o con el médico de familia para saber si la dolencia es importante o no.

Comité de expertos para la desescalada

Este miércoles tuvo lugar la reunión del Comité de expertos para la desescalada con representantes de todas las comunidades autónomas en la que Francisco Igea e Ignacio Rosell representaron a Castilla y León. Allí presentaron la propuesta para la desescalada de la comunidad, asegurando que fue la única comunidad que lo había hecho. Y aunque el contenido de la reunión es confidencial, sí han avanzado que ahí se determinarán los criterios para la desescalada.

Solicitud de información y material al Gobierno

En la tarde de este jueves se celebrará un nuevo consejo interterritorial con los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas. En él Verónica Casado trasladará de nuevo la petición de información, ya que “seguimos detectando que hay diferencias en lo que se declara de material remitido con lo que realmente nos consta recepcionado”.

Asimismo, pedirá mejoras en el sistema de información para conocer bien la incidencia del covid, la prevalencia y los fallecidos. También solicitará más pruebas.

Preocupación por los sueldos de los profesionales sanitarios

Verónica Casado afirmaba que no habrá “ninguna aminoración de sueldos de profesionales”. Actualmente se están estudiando las guías de compensación por el exceso de jornada o esfuerzo de los sanitarios, “que en esta pandemia ha sido reconocible”. “Se tendrá en cuenta en productividad y conceptos de atención continuada”, subrayaba. El asunto se debatirá en la reunión de la mesa sectorial.